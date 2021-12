München (ots) -Heiligabend, 24. Dezember 2021um 16:15 UhrÜbertragung derEvangelische Christvesperaus der St. Annenkirche in Annaberg-BuchholzUnter der Kanzel der Annenkirche findet in der Adventszeit eine Krippe ihren Platz. Bis zum Christfest werden die Krippenfiguren darin ergänzt. Am Heiligen Abend sind dann alle versammelt. Eine ungewöhnliche Figur erzgebirgischer Schnitzkunst aber wird im Zentrum der Christvesper stehen: ein Kind mit Herrschaftszeichen. Das "Bornkinnel" steht nur zu Weihnachten auf dem Altar unter dem Gewölbe des reich bebilderten Kirchenraums.Es predigt Pfarrer Karsten Loderstädt. Musikalisch gestaltet wird die Vesper am Heiligen Abend von Chor, collegium musicum und Bläsern von St. Annen unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Matthias Süß.Diese Sendung ist nach der Ausstrahlung zwölf Monate lang in der ARD Mediathek verfügbar.um 18:30 Uhr:Übertragung der Katholische Christmette aus St. Maria in LandauDekan Axel Brecht, Pfarrer der Gemeinde, wird dem Gottesdienst vorstehen und predigen. Im Gottesdienst und zu Hause können alle per Smartphone die Predigt live mitgestalten. Die Website und der Zugangscode dafür werden während des Gottesdienstes bekannt gegeben. "Katholische Christmette aus St. Maria in Landau" an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember 2021, 18:30 bis 19:30 Uhr live im Ersten, per Livestream und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek.Weihnachtliche Klänge mit eingeblendeten LiedtextenRedaktion: Bernd Seidl/Ute Beatrix Giebel (SWR)um 19:30 Uhr:Lieder zu WeihnachtenEndlich ist Heiligabend! Nicht nur Kinder sehnen diesen Tag herbei. Und in diesem Jahr ist die Freude wohl noch größer. Nachdem viele Familien das vergangene Weihnachtsfest getrennt voneinander feiern mussten, sieht es doch so aus, als könnten in diesem Jahr Alt und Jung, Groß und Klein sich wieder gemeinsam unter dem Tannenbaum einfinden. Und die ARD liefert die Musik dazu: Mit 450 Sängerinnen und Sängern, die sich vor Corona im Hafenmuseum in Hamburg zusammengefunden haben, um gemeinsam die schönsten Advents- und Weihnachtslieder zu singen.Der Chorleiter, Komponist und musikalische Leiter Niels Schröder hat den klassischen Liedern mit seinen Arrangements neuen Glanz verliehen, und man merkt es den Sängerinnen und Sängern an: Diese Lieder bewegen sie ganz besonders und machen Lust auf ein fröhliches Weihnachtsfest.Zwischen den Liedern erzählt Moderator und Sänger Yared Dibaba die Weihnachtsgeschichte. Sonst oft verkitscht, wird sie hier eine Geschichte der Hoffnung und Zuversicht."Lieder zu Weihnachten" ist ein Konzert der besonderen Art. Mit einem dynamischen Ton aus rund 60 Tonspuren und Kameras nah an den Menschen ist unter der Regie von Daniela Raskito eine Sendung entstanden, die dem Zuschauer das Gefühl gibt, mittendrin zu sein. Und sie lädt ein, laut mitzusingen - mit der ganzen Familie!Redaktion: Eberhard Kügler (NDR)"Das Wort zum Sonntag" am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember 2021, um 23:25 Uhr spricht Benedikt Welter aus Saarbrücken.Silvester, 31. Dezember 2021um 15:45 Uhr:Ökumenischer SilvestergottesdienstTaizégebet aus St. Gereon in KölnMit unverwechselbaren Gesängen und vielen Kerzen lädt ein Gottesdienst im Geiste der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé in besonderer Atmosphäre zum Mitsingen, Mitbeten und zur Meditation am Jahresende ein.Eigentlich sollte zum Jahreswechsel in Turin ein großes europäisches Taizé-Jugendtreffen stattfinden. Corona-bedingt wurde die Präsenzveranstaltung abgesagt und nur wenige Veranstaltungen werden online von dort übertragen.Auf Einladung des katholischen und des evangelischen Rundfunkreferates in NRW werden nun jedoch Frére Timothée und Frére Jérémie aus der Ordensgemeinschaft von Taizé am Kölner Gottesdienst - der unter strengen Corona-Regeln stattfinden wird - teilnehmen und einen spirituellen Impuls geben. Die Einführung übernimmt Simone Wosniok.In der Kölner St.-Gereon-Kirche soll der Höhen und Tiefen des zurückliegenden Jahres gedacht werden - angefangen vom Einsatz der Impfungen gegen Covid-19 bis hin zur Erinnerung an die Opfer der Flutkatastrophe.Die musikalische Gestaltung hat ein Ensemble unter der Leitung von Julius Giesler.Die Gemeinschaft von Taizé wurde 1949 in Frankreich von dem Schweizer evangelischen Pfarrerssohn Roger Schutz gegründet und gilt als erste ökumenische Brüdergemeinschaft der Kirchengeschichte.Redaktion: Christiane Mausbach (WDR)"Das Wort zum Jahresbeginn", am Samstag, 1. Januar 2022, um 23:25 Uhr, spricht Stefanie Schardien aus Fürth.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/558944 876E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5101694