Paris (www.anleihencheck.de) - In den USA liegt die Verzinsung der 10-jährige Staatsanleihe unter 1,5 Prozent - bei einer Inflation von fast 6 Prozent; in Deutschland liegt die Verzinsung bei -0,4 Prozent, die Geldentwertung bei rund 4 Prozent; in Brasilien treffen 11 Prozent Verzinsung auf 10 Prozent Inflation, so die Experten von OFI Asset Management. ...

