Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB reagiert auf den starken Anstieg der Inflation und lässt das PEPP-Programm Ende März 2022 auslaufen, so die Analysten der Nord LB.Zugleich flankiere der Rat wie erwartet den Ausstieg und organisiere über das APP eine Fading-out-Phase. Zudem sichere er sich ein hohes Maß an Flexibilität für den Fall neuer Marktturbulenzen. Die Inflationsprognose für 2022 habe die EZB dramatisch angehoben - von 1,7% auf 3,2%! Dies belege die hohe Prognoseunsicherheit in der Pandemie. Die EZB bleibe insofern auf halbem Weg stehen, da ein mehr an Flexibilität auch notwendig sei, um rechtzeitig und angemessen auf einen anhaltenden Inflationsdruck reagieren zu können. Der "Inflationsbuckel" könnte sich auch als Hochplateau entpuppen! (16.12.2021/alc/a/a) ...

