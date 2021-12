Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Donnerstag die Notfallzulassung für das Corona-Medikament Paxlovid des US-Konzerns Pfizer bekannt gegeben. An der Börse kletterten die Aktien des BioNTech-Partners daraufhin auf ein Rekordhoch. Erst in dieser Woche hatte Pfizer zuvor mit Blick auf die Auswertung finaler Daten einer klinischen Studie die hohe Wirksamkeit seiner Corona-Pille bestätigt. Demnach wirke das Medikament zur Vorbeugung von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen bei Hochrisiko-Patienten ...

