Stuttgart/München (ots) -Die beiden ARD-Sender Bayerischer Rundfunk (BR) und Südwestrundfunk (SWR) gründen eine gemeinsame Tochtergesellschaft für Software-Leistungen. "PUB - Public Value Technologies" soll zum 1. Januar 2022 an den Start gehen und im Software-Bereich als Motor für digitale Produktentwicklung und Transformation die komplette Wertschöpfungskette von der Anforderungsanalyse bis zur Auslieferung fertiger Digitalprodukte abdecken.BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth"Der Bedarf an medienspezifischer Software für Apps, Webseiten oder Plattformen steigt enorm. Sie prägen das Nutzererlebnis, die Usability und damit den Erfolg unserer Angebote beim Publikum. Mit 'PUB - Public Value Technologies' geben BR und SWR eine passgenaue Antwort auf einen hoch dynamischen Markt, unterstreichen ihren Wunsch nach Flexibilität und gehen konsequent den Weg hin zu mehr Kooperation."SWR-Intendant Prof. Dr. Kai Gniffke"Software-Entwicklung ist weit mehr als nur eine technische Dienstleistung. Es geht am Ende darum, den Menschen in unseren Sendegebieten digitale Angebote zu machen, die inhaltlich, aber auch technisch überzeugen und einen leichten Zugang für alle sicherstellen. 'PUB - Public Value Technologies' ermöglicht eine solche passgenaue Entwicklung digitaler Bausteine, etwa für unsere Apps und Web-Angebote."Bedarf durch Aufbau effizienter Strukturen deckenBR und SWR sehen durch den steigenden Bedarf an digitaler Produktentwicklung hohes Wachstumspotenzial für "PUB - Public Value Technologies". Da in der digitalen Welt schnell gehandelt werden muss und beide Sender ähnlich gelagerte Interessen haben, werden mit der Firmengründung in kürzester Zeit effiziente Strukturen und eine hohe Kompetenz aufgebaut.Kompetenz für zukunftsgerichtete LeistungenZu den Kompetenzfeldern von "PUB - Public Value Technologies" zählen unter anderem:- Agile und nutzerzentrierte Entwicklung von Digitalprodukten, u.a. für die Ausspielwege Web, App, Sprachassistenten, Car-Infotainment, Smart TV- Quantitative und qualitative Nutzerstudien- Design und Konzeption von digitalen Produkten- Data Science und Analytics- Betrieb einer technischen Infrastruktur"PUB - Public Value Technologies" erbringt unverzichtbare Leistungen, damit die öffentlich-rechtlichen Sender auch in Zukunft relevante Inhalteanbieter bleiben und ihr Publikum auf allen digitalen Ausspielwegen erreichen. Neben nutzerzentrierten Angeboten spielt auch die Entwicklung von Empfehlungsalgorithmen und einer werteorientierten Daten-Infrastruktur eine große Rolle.Gesellschaftsrechtliche OrganisationGesellschafter der GmbH mit Sitz in München sind der BR und die SWR Media Services GmbH (SMS) zu jeweils 50 Prozent. Das Unternehmen wird rund 80 Mitarbeitende haben, Geschäftsführer wird Gert Kauntz.Nach Prüfung und positiver Stellungnahme durch den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (heute, 16.12.2021) muss noch der BR-Verwaltungsrat der Gründung zustimmen. Zuvor hatten bereits die zuständigen SWR-Gremien grünes Licht gegeben.