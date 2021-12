Podcast: https://boersenradio.at/page/podcast/2528/ Heute geht es um den Kurssprung von Valneva, Kursziel von Voquz Labs, Aufträge für Andritz, AT&S und Frequentis, "Statistikfuchs dra", wir im Adventkalender der CIRA, ein neuerlicher Weihachtssong von Della Torre & Maxian und ein Aufruf an Politiker. ]Der ATX TR gewann am Donnerstag 1,61% auf 7707,03 Punkte. Year-to-date liegt der ATX TR nun 40,99% im Plus. Es gab bisher 151 Gewinntage und 94 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 2,79%, vom Low ist man 40,99% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2021 ist der Montag mit 0,39%, der schwächste ist der Freitag mit -0,18%. Die aktuell längste Serie: Uniqa mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.43%) - die längste Serie dieses Jahr: ...

