Toronto, Ontario - 16. Dezember 2021 - Doré Copper Mining Corp. (das "Unternehmen" oder "Doré Copper") (TSXV: DCMC; OTCQX: DRCMF; FWB: DCM) freut sich, die positiven Ergebnisse der jüngsten Probentests bekannt zu geben, die auf die Bestimmung der Effektivität der Erzsortierungstechnologie abzielten, um den Aufbereitungsgrad zu verbessern und die Tonnage der Mühlenbeschickung für das hochgradige Kupfer-Gold-Projekt Corner Bay zu reduzieren. Das Projekt liegt etwa 55 Straßenkilometer von der Mühle Copper Rand des Unternehmens in der Nähe von Chibougamau, Québec, entfernt.

Die wichtigsten Punkte des Erzsortierungstests

- Die Probe wurde aus dem mineralisierten Erschließungsmaterial entnommen, das an der Oberfläche gelagert und während der Vorbereitung der Großprobe im Jahr 2008 gewonnen wurde.

- Die Ergebnisse zeigen, dass der Gehalt des Vorkonzentrats, das mit dem Erzsortierer aufbereitet wurde, um das 2,6-fache gestiegen ist, von 2,66 % Cu auf 6,84 % Cu, bei einer Gewinnungsrate von 95,5 % Cu unter Verwendung eines Röntgentransmissionssensors (XRT) in der Testanlage von Corem in Québec City.

- Das ausgesonderte Material enthielt 62,8 % der ursprünglichen Masse und hatte einen Kupfergehalt von 0,19 %.

- In der Praxis wäre eine höhere Ausbringung zu erwarten, da feinkörniges Material aus dem Bergbau und der Zerkleinerung in das Erzsortiervorkonzentrat gelangen würde.

- Die Mineralisierung in Corner Bay eignet sich für eine Sortierung und würde folgende Kosten- und Umweltvorteile mit sich bringen:

- Verringerung der Transportkosten und der Treibhausgasemissionen (THG) aufgrund einer Verringerung des von der Mine zur Mühle transportierten Materials.

- Verringerung des Energieverbrauchs in der Mühle aufgrund des höheren Beschickungsgrades und des geringeren Härtegrads des Beschickungsmaterials (geringerer Bond Work Index [Maß für die Widerstandsfähigkeit von Erzen gegen Zerkleinern und Mahlen] des Erzsortiervorkonzentrats im Vergleich zum Beschickungsmaterial).

- Verringerung der Produktion von feinem Bergematerial.

- Erhöhung der Kapazität der Mühle zur Aufbereitung von zusätzlichem Material.

Ernest Mast, President & CEO, kommentierte die Ergebnisse unserer ersten Sortierungstests wie folgt: "Dieser erste Sortierungstest ist sehr positiv und deutet darauf hin, dass der Gehalt von Corner Bay erheblich gesteigert werden kann. Die bevorstehende vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) wird eine Vergleichsstudie über die Integration der Erzsortierungstechnologie für Corner Bay und deren potenzielle wirtschaftliche Vorteile beinhalten. Basierend auf den historischen Sortierungstestarbeiten und der Art der Mineralisierung in der Lagerstätte Devlin, unserem sekundären ‚Hub-and-Spoke'-Asset, gehen wir davon aus, dass die Erzsortierung auch dort erfolgreich sein könnte. Zukünftige Entwicklungsarbeiten werden zusätzliche Tests zur Erzsortierung in verschiedenen Bereichen der Lagerstätten umfassen."

"Da die Umsetzung der Erzsortierung neue Alternativen für die Mühle eröffnet, die zusätzliche Analysen erfordern, plant das Unternehmen jetzt, die PEA bis zum Ende des ersten Quartals 2022 abzuschließen. Darüber hinaus wird sie eine aktualisierte Mineralressource für Corner Bay enthalten, die positive Bohrergebnisse beinhalten wird, die jetzt das Gebiet zwischen der Main Zone (unterhalb des Intrusionsganges) und der Lower Deep Vein verbinden. Wir erwarten, dass alle Analyseergebnisse im Januar vorliegen werden. Laut Erwartungen wird dieses Gebiet eine beträchtliche Tonnage hinzufügen, da es in der aktuellen Ressource nur als Abraum betrachtet wird."

Erzsortierungstests

Corem wurde beauftragt, in seiner Anlage in Québec City, Testarbeiten zur Ermittlung der Eignung des mineralisierten Materials von Corner Bay für die Erzsortierung mit einem XRT-Sensor durchzuführen.

Eine repräsentative Großprobe wurde von Doré Copper vorbereitet, indem Gesteine aus dem mineralisierten Erschließungsmaterial ausgewählt wurden, das an der Oberfläche des Projektgeländes gelagert wurde. Das Material wurde so ausgewählt, dass es verschiedene Gesteinstypen repräsentiert: Semimassiv- und Massivsulfide, Scherzone, Diorit-Intrusionsgang und Anorthosit. In der Anlage von Corem wurde jede Gesteinsart auf weniger als 1 ½ Zoll (38 Millimeter oder mm) zerkleinert und auf ¾ Zoll (19 mm) gesiebt. Die Fraktionen zwischen 1 ½ Zoll und ¾ Zoll jeder Gesteinsart wurden in unterschiedlichen Anteilen gemischt, um vor der Sortierung eine repräsentative Massenprobe zu erhalten. Es wurde ein industrielles, 1 m breites, integriertes Röntgen- und optisches Sortiersystem, COMEX OCXR-1000, verwendet, wobei nur der Dual Energy X-Ray Transmission (DE-XRT)-Sensor für die Tests eingesetzt wurde.

Der Prozess der Erzsortierung trägt dazu bei, die Metalle von kommerziellem Interesse anzureichern, die hauptsächlich mit Sulfidmineralen hoher Dichte vergesellschaftet waren. Während dieses Prozesses werden die Gesteine einzeln gescannt, und niedrighaltiges Abraummaterial (mit geringer Dichte) wird selektiv vor der nachgeschalteten Aufbereitung abgezweigt. In einem ersten Schritt wurde der XRT-Sensor mit 100 verschiedenen Gesteinen kalibriert, die alle Gesteinsarten repräsentieren, und es wurde ein Kalibrierungsalgorithmus für das Material aus Corner Bay entwickelt. Ein kontinuierlicher Produktionslauf wurde mit einer 95 kg schweren Probe durchgeführt. Die Tests erfolgten in drei Durchgängen, wobei das Ausschussmaterial aus jedem Durchgang vom Sortierer erneut aufbereitet wurde. Diese Methode ermöglichte es, einen großen Bereich von Betriebsbedingungen zu variieren und eine Kurve für die Gewinnung nach Gehalt zu erstellen, die für die Bewertung verschiedener Trennszenarien nützlich ist.

Die Summe der drei Vorkonzentrate entsprach 37,2 % der Beschickungsmasse bei einem Gehalt von 6,84 % Cu und führte zu einer kumulativen Kupfergewinnung von 95,5 %. Der endgültige Ausschussanteil betrug 62,8 % der Beschickungsmasse mit einem Gehalt von 0,19 % Cu, was 4,5 % des dem Sortierer zugeführten Kupfers entspricht. Feinanteile aus der Zerkleinerung mit einem Gehalt von 3,26 % Cu wurden nicht in den Erzsortierungstest einbezogen. Eine kleine Menge an Feinmaterial wurde generiert, da die Gesteinsarten jedoch getrennt zerkleinert wurden, wurden die Zerkleinerungsanteile bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. In einer Betriebsanwendung, bei der die Feinmaterialfraktion dem Vorkonzentrat beigemischt würde, wäre der endgültige Vorkonzentratgehalt daher niedriger und die Gewinnungsrate höher als in diesem Test angegeben.

Potenzielle Vorteile der Erzsortierung

Die Sortierung des Rohfördergutes hat das Potenzial, die Betriebskosten für das Mahlen, die Flotation und die Handhabung des Bergematerials (Tailings) zu senken, da sie zu einer erheblichen Aussonderung von niedrighaltigem Material führt. Durch die Sortierung könnte die Härte des zur Mühle beförderten Erzes verringert werden, sodass nicht zu vernachlässigende Energieeinsparungen zu erwarten sind. Der Bond Work Index (Wi) des Erzsortiervorkonzentrats wurde von Corem mit 11,0 kWh/t ermittelt. Dies ist 20 % weniger als der historische Wi von 13,7 kWh/t für das Erz aus Corner Bay. Die entsprechende Erhöhung des Erzgehalts, der dem Flotationskreislauf zugeführt wird, hat das Potenzial, auch zu einer verbesserten metallurgischen Gewinnung im Flotationskreislauf und zu höheren Gehalten im Konzentrat zu führen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die potenziellen Einsparungen bei den Kapitalkosten hinsichtlich des kleineren Mahl- und Flotationskreislaufs die mit dem Erzsortierer verbundenen Kosten teilweise ausgleichen oder Kapazitäten für die Aufbereitung von zusätzlichem Material aus anderen Lagerstätten in der Region in der Mühle Copper Rand bereitstellen würden.

Basierend auf dem Erfolg dieses ersten Tests wird eine Studie zur Abwägung der Vorteile der Erzsortierung in die bevorstehende PEA des Unternehmens integriert werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Ernest Mast, P.Eng., President und CEO des Unternehmens und ein "qualifizierter Sachverständiger" im Sinne von National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Corem

Corem ist ein Zentrum für Fachwissen und Innovation im Bereich der Mineralienaufbereitung mit der größten Konzentration von Ressourcen, die sich der Forschung und Entwicklung in diesem Bereich in Kanada widmen. Corem ist eine gemeinnützige Organisation, die eng mit ihren Mitgliedern, Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Umweltbelastung durch die Kommerzialisierung innovativer Lösungen zu verringern. Corem verfügt über eine umfangreiche Ausrüstung und Infrastruktur, einschließlich einer Pilotanlage und Labors für Mahlen, physikalische Trennung (gravimetrisch und magnetisch), Flotation, extraktive Metallurgie, Hydrometallurgie, Pelletierung, thermische Behandlungsverfahren sowie mineralogische Charakterisierung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: corem.qc.ca

Über Doré Copper Mining Corp.

Doré Copper Mining Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, der nächste Kupferproduzent in Québec mit einem Produktionsziel von über 50 Mio. Pfund Kupferäquivalent pro Jahr zu werden, indem das Unternehmen ein "Hub-and-Spoke"-Betriebsmodell mit mehreren hochgradigen Kupfer-Gold-Projekten implementiert, die seine zentralisierte Mühle mit einer Kapazität von 2.700 Tonnen pro Tag versorgen. Das Unternehmen wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2022 eine PEA vorlegen und anschließend eine Machbarkeitsstudie und Genehmigungsanträge einleiten.

Das Unternehmen hat ein großes Landpaket in den produktiven Bergbaucamps Lac Doré/Chibougamau und Joe Mann konsolidiert, das 1,6 Mrd. Pfund Kupfer und 4,4 Mio. Unzen Gold2 produziert hat. Das Landpaket umfasst 13 ehemalige produzierende Minen, Lagerstätten und Ressourcenzielgebiete innerhalb eines Radius von 60 Kilometern der Copper Rand-Mühle des Unternehmens.

