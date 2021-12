Nyon - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der UEFA Nations League 2022/23 in Gruppe 3 der Liga A auf Italien, England und Ungarn. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Nyon.



Mit den drei Gegnern verbindet Deutschland noch klare Erinnerungen vom letzten großen Turnier: Italien kommt als amtierender Europameister mit viel Selbstvertrauen daher. Gegen England schied die DFB-Elf bekanntermaßen im vergangenen EM-Achtelfinale aus und an Ungarn scheiterte man beinahe in der damaligen Gruppenphase. Für Gruppe 1 der Nations League wurden in Liga A zudem Frankreich, Dänemark, Kroatien und Österreich ausgelost. In Gruppe 2 treffen Spanien, Portugal, die Schweiz und Tschechien aufeinander.



Belgien bekommt es in Gruppe 4 mit den Niederlanden, Polen und Wales zu tun.

