Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.33 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.201,87 +1,01% +18,27% Stoxx50 3.753,02 +1,51% +20,74% DAX 15.636,40 +1,03% +13,98% FTSE 7.260,61 +1,25% +10,99% CAC 7.005,07 +1,12% +26,19% DJIA 36.032,18 +0,29% +17,73% S&P-500 4.691,40 -0,39% +24,90% Nasdaq-Comp. 15.280,97 -1,83% +18,56% Nasdaq-100 15.953,90 -2,06% +23,79% Nikkei-225 29.066,32 +2,13% +5,91% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 174,19% -1

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,58 70,87 +2,4% 1,71 +52,8% Brent/ICE 75,31 73,88 +1,9% 1,43 +47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,65 1.777,62 +1,1% +20,03 -5,3% Silber (Spot) 22,51 22,08 +2,0% +0,43 -14,7% Platin (Spot) 937,13 921,00 +1,8% +16,13 -12,5% Kupfer-Future 4,31 4,18 +3,0% +0,12 +22,3%

Dollarschwäche und die taubenhafte EZB stützen derweil den Goldpreis. Auch Erdöl verteuert sich kräftig. Ein Abwürgen von Konjunktur und Ölnachfrage sei mit den Fed-Beschlüssen nicht zu erwarten, heißt es.

FINANZMARKT USA

Die positive Reaktion an der Wall Street auf die beschleunigte Straffung der US-Geldpolitik ist nicht von Dauer. Anleger nutzen die Erholung vom Vortag in vielen Fällen zu Gewinnmitnahmen. Bankenwerte als Nutznießer höherer Zinsen führen die Liste der Gewinner mit einem Plus von durchschnittlich 2,4 Prozent an. Auf der anderen Seite verzeichnen Technologiewerte mit minus 2,3 Prozent die höchsten Verluste. Der Sektor gilt wegen seines hohen Fremdkapitalanteils als besonders zinssensibel. Händler loben indes den Fokus der Notenbank auf Inflationsbekämpfung. Denn eine nachhaltig hohe Inflation werde früher oder später die Konjunktur ausbremsen und damit auch den Aktienmarkt belasten, heißt es. Da die Würfel bei der Fed nun erst einmal gefallen sind, verlieren selbst viel beachtete Konjunkturdaten an Bedeutung. Netflix verlieren 1,6 Prozent. Der Streamingdienstleister senkt auf dem wichtigen indischen Markt getrieben durch die Wettbewerber Amazon und Disney die Preise. Lennar geben um 2,6 Prozent nach, der Baukonzern verbuchte Geschäftszahlen unter Markterwartung und enttäuschte zudem mit dem Ausblick. Der Software-Anbieter Adobe (-9,5%) kann mit seinem Ausblick nicht überzeugen. McDonald's gewinnen 0,7 Prozent. Der Betreiber von Schnellrestaurants hat den Rechtsstreit mit seinem früheren CEO Steve Easterbrook um dessen Entlassung beendet. Easterbrook hat sich bereiterklärt, Vergütungskomponenten mit einem aktuellen Wert von über 105 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Visa legen um 0,8 Prozent zu, nachdem das Kreditkartenunternehmen ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm auf den Weg gebracht hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:04 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut im Plus sind die Börsen aus dem Handel gegangen. Die Märkte hatten eine Flut von Zentralbankentscheidungen zu verdauen. Für den positiven Startschuss sorgte die Fed am Vorabend mit ihrem Bekenntnis zur Bekämpfung der Inflation. In Großbritannien überraschte die Bank of England sogar mit einer kleinen Zinserhöhung. Nur in der Eurozone beließ die EZB alles beim Alten. Lediglich das wegen der Coronapandemie geschaffene Anleihekaufprogramm PEPP wird wie erwartet im März beendet, dafür aber das ältere Kaufprogramm APP aufgestockt. Letztlich war es die Fed, die die Märkte stützte. Top-Gewinner in Europa waren die rohstoffnahen Branchen wie Minenwerte und Öl & Gas. Sie werden als ein Gewinner der rasant steigenden Inflation gesehen und legten bis zu 3 Prozent zu. Gesucht waren aber auch Finanzwerte und konjunkturnahe Branchen. Airbus legten um 2,8 Prozent zu - nach einem Großauftrag durch Qantas. Novartis (+5,7%) will den Erlös des jüngsten Verkaufs der Roche-Beteiligung zum Aktienrückkauf verwenden. Palfinger legten um 6,7 Prozent zu. Hier trieb die Bekanntgabe der von Investoren gewünschten Auflösung der Kreuzbeteiligung mit Sany Heavy Industries. EdF brachen um über 15 Prozent ein, weil Reaktoren aus Wartungsgründen vom Netz genommen werden müssen. Boohoo stürzten sogar um 23 Prozent ab. Der Online-Modehändler hatte die Prognose 2022 gesenkt. Shop Apotheke (+1%) hatte ein Marktplatzangebot mit neuen Produkten gestartet. Metro brachen um 9,4 Prozent ein nach der Mitteilung, die Dividende auszusetzen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:22 Mi,17:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1313 +0,2% 1,1286 1,1261 -7,4% EUR/JPY 128,54 -0,2% 129,00 128,18 +1,9% EUR/CHF 1,0420 -0,2% 1,0442 1,0424 -3,6% EUR/GBP 0,8495 -0,2% 0,8519 0,8519 -4,9% USD/JPY 113,63 -0,4% 114,14 113,82 +10,0% GBP/USD 1,3318 +0,4% 1,3244 1,3219 -2,5% USD/CNH (Offshore) 6,3785 +0,0% 6,3747 6,3784 -1,9% Bitcoin BTC/USD 48.202,38 -1,1% 48.645,85 46.957,36 +65,9%

Das britische Pfund steigt nach einer Zinserhöhung auf ein Dreiwochenhoch, die türkische Lira wertet nach einer Zinssenkung auf Allzeittief ab.

Der Dollar gibt nach den Aussagen der US-Notenbank vom Vorabend nach, obwohl diese laut Analysten äußerst falkenhaft ausgefallen sind. Doch sei das alles bereits eingepreist gewesen, heißt es. Der Euro hält sich mit den eher taubenhaften Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde erstaunlich wacker. Während einige Marktteilnehmer auf die übergeordnete Dollarschwäche verweisen, deuten die Analysten der SEB auf das reguläre Wertpapierkaufprogramm APP der EZB. Dieses soll mit dem Auslaufen der PEPP-Nettokäufe Ende März 2022 ausgeweitet werden - allerdings weniger deutlich als von der SEB gedacht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte haben sich mehrheitlich der positiven Reaktion der Wall Street auf die jüngsten Beschlüsse der Fed angeschlossen. Tokio war klarer Ausreißer nach oben. Hier half auch der weiter feste Dollar, der die Exportaussichten japanischer Unternehmen verbessert. Seoul und Schanghai legten im späten Handel noch merklich zu. Etwas zurück blieben nur Sydney und Hongkong, wobei sich in Hongkong die Verluste im späten Handel verringerten. In Hongkong bremsten Sorgen, dass die USA weitere chinesische Unternehmen auf ihre schwarze Liste nehmen könnten. Die Halbleiteraktie SMIC, die am Vortag bereits Verluste eingefahren hatte, fiel um weitere 2,9 Prozent. Daneben zeigten sich generell Aktien aus dem Techniksegment schwach, wie JD.com (-3,3%), Alibaba (-0,5%) oder Meituan (-2,6%) und Tencent (-1,3%). In Tokio stachen Canon mit einem Plus von 6,5 Prozent heraus. Treiber war eine erhöhte Dividendenprognose. In Sydney bremsten Aussagen des australischen Notenbankchefs. Zum Minus des Leitindex trug insbesondere der Abschlag von 5,1 Prozent bei CLS bei. Die Aktie war an den Tagen zuvor vom Handel ausgesetzt gewesen, nachdem CSL angekündigt hatte, für 11,7 Milliarden US-Dollar die schweizerische Vifor zu übernehmen und dies teils durch eine Kapitalerhöhung zu finanzieren.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

ADIDAS

legt ein mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm auf. Wie der Herzogenauracher Sportartikelhersteller mitteilte, sollen ab Januar bis 2025 eigene Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Euro zurückerworben werden. Inklusive des 2021 erfolgten Rückkaufs will der DAX-Konzern damit innerhalb des fünfjährigen Strategiezyklus bis zu 5 Milliarden Euro an seine Aktionäre und Aktionärinnen zurückgeben.

SARTORIUS

Der Laborausrüster Sartorius stärkt sein Bioanalytik-Geschäft mit einem Zukauf. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er zunächst 62,5 Prozent der Anteile an der ALS Automated Lab Solutions GmbH mit Sitz in Jena. Die restlichen 37,5 Prozent will Sartorius 2026 übernehmen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

BEIERSDORF

Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG hat Grita Loebsack zum neuen Jahr in den Vorstand berufen. Dort wird die 51-Jährige in der neu geschaffenen Position President Nivea die globale Verantwortung für die Marke Nivea übernehmen, wie der Konsumgüter-Hersteller mitteilte. Bislang ist Grita Loebsack bei Essilorluxottica als Chief Marketing Officer Essilor tätig.

S&T

Der Technologiekonzern S&T hat sich zu den von Viceroy Research erhobenen Vorwürfen geäußert. Die S&T AG erklärte, der wesentliche Grund für diesen Bericht liege nicht in der operativen Performance des Unternehmens begründet, sondern in angeblichen, teilweise mehr als zehn Jahre zurückliegenden Compliance-Verstößen. S&T stellte eine ausführliche öffentliche Stellungnahme wie auch ein konkretes Maßnahmenpaket in Aussicht, sobald die in dem Bericht enthaltenen Vorwürfe intern und extern detailliert geprüft worden seien.

ZF

Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen hat eine strategische Partnerschaft mit der Schweizer Embotech AG geschlossen und sich im Zuge dessen mit 25 Prozent an dem Entwickler von Software für autonome Fahrzeuge beteiligt. ZF wird einen Sitz im Verwaltungsrat von Embotech einnehmen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt.

ING

Stühlerücken im Vorstand der ING Deutschland: Wie die Tochter der niederländischen Großbank ING Groep mitteilte, übernimmt Eddy Henning zum 1. Januar in dem Führungsgremium das Firmenkundengeschäft von Joachim von Schorlemer. Dieser wiederum wird interimistisch Chief Operating Officer, nachdem COO Zeljko Kaurin angekündigt hatte, die Bank zum Jahresende zu verlassen.

IAG

Die Übernahme von Air Europa durch den Fluglinien-Konzern International Consolidated Airlines Group (IAG) ist vom Tisch. Die IAG hat den im November 2019 vereinbarten Deal für die spanische Airline aufgekündigt. Zusätzlich zu der Vertragsstrafe von 40 Millionen Euro wird IAG der Air-Europa-Muttergesellschaft Globalia Corporacion Empresarial SA 35 Millionen Euro zahlen.

MAERSK/UNILEVER

Der Reederei-Konzern A.P. Moeller-Maersk wird sich künftig um die Fracht-Logistik des Konsumgüterherstellers Unilever kümmern. Wie Maersk mitteilte, hat er eine Supply-Chain-Management-Partnerschaft im Bereich internationale Fracht mit Unilever unterzeichnet. Die Partnerschaft beginnt 2022 und ist auf vier Jahre ausgelegt.

ACCENTURE

Das Consulting-Unternehmen Accenture hat im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet und den Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr angehoben. Wie die Accenture plc mitteilte, verdiente sie im abgelaufenen Quartal unterm Strich 1,79 Milliarden US-Dollar nach 1,5 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Je Aktie entsprach das einem Gewinn von 2,78 Dollar nach 2,32 Dollar vor einem Jahr.

ADOBE

Der US-Software-Hersteller Adobe hat im vierten Geschäftsquartal mehr umgesetzt, wegen negativer Steuereffekte unterm Strich jedoch weniger verdient. Für das Schlussquartal per 3. Dezember meldete die Adobe Inc einen Umsatzanstieg auf 4,11 von 3,42 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Analysten waren im Mittel von 4,09 Milliarden Dollar ausgegangen. Der Nettogewinn ging auf 1,23 von 2,25 Milliarden Dollar zurück.

MCDONALD'S

hat den Rechtsstreit mit seinem früheren CEO Steve Easterbrook um dessen Entlassung beendet. Wie der Konzern mitteilte, hat sich Easterbrook bereiterklärt, Vergütungskomponenten mit einem heutigen Wert von über 105 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. Die Vereinbarung umfasst zudem eine Entschuldigung des ehemaligen Konzernchefs.

