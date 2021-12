Megaport Virtual Edge (MVE) ermöglicht VMware-Kunden, ihre SD-WAN-Konnektivität zu modernisieren, die Netzwerkleistung zu optimieren und die Bereitstellungszeit von Monaten auf Minuten zu verkürzen.

Megaport Limited (ASX: MP1) ("Megaport"), ein weltweit führender Anbieter von Network as a Service (NaaS), gibt heute die Verfügbarkeit von VMware SD WAN auf Megaport Virtual Edge (MVE) bekannt. VMware SD-WANs werden mit MVE interoperabel sein, um die Konnektivität von Zweigstellen zur Cloud im globalen Software Defined Network (SDN) von Megaport zu ermöglichen.

Optimierung der VMware SD-WAN-Konnektivität

Unternehmen haben SD-WAN und Internetverbindungen übernommen, um die IT-Konnektivität zu vereinfachen. Mit VMware SD-WAN, das auf MVE verfügbar ist, können Kunden lokalisierte virtuelle SD-WAN-Controller auf der globalen Plattform von Megaport hosten und die Distanz, die Daten über Internetpfade von Zweigstellenstandorten zu kritischen Diensten in öffentlichen oder privaten Clouds und sogar anderen Zweigstellenstandorten zurücklegen, reduzieren.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, können VMware-Kunden auf Megaports führendes Ökosystem von mehr als 700 aktivierten Rechenzentren weltweit und über 360 Serviceanbietern zugreifen, darunter mehr als 220 Cloud-On-Ramps aus den weltweit führenden Clouds wie Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud, Oracle Cloud und Salesforce.

Highlights von VMware SD-WAN auf MVE:

Geringere Cloud-Egress-Kosten für Cloud-On-Ramps im Vergleich zu Internet-Tarifen.

Global verteilt für lokalisierte Verbindungen.

Netzwerkbereitstellung per Mausklick für die gegenseitigen Verbindungen zwischen Filialstandorten, Rechenzentren, Cloudprovidern und IT-Services.

Echtzeit-Bereitstellung von virtueller Netzwerkinfrastruktur und gegenseitigen Verbindungen.

Keine Hardware zum Versenden, Installieren oder Verwalten.

Einheitliche End-to-End-Netzwerkbereitstellung und -verwaltung zur Transformation von Legacy-Netzwerken.

Sicherere Multicloud-Verbindungen mit mehr als 360 Service-Providern, über 700 dafür ausgelegten Rechenzentren und über 220 Cloud-Verbindungspunkten.

Craig Connors, Vice President und General Manager bei VMware, sagte: "VMware SD-WAN in Kombination mit Megaport Virtual Edge bietet Kunden mehr Auswahl bei der Vereinfachung des WAN-Betriebs, zuverlässige Netzwerkleistung für geschäftskritische Anwendungen und einfachere Einführung von Hybrid Cloud und Multi -cloud und reduziert gleichzeitig die Latenz für Cloud-Workloads."

Transforming Networking at the Edge

MVE ist ein global verteilter Rechen- und Netzwerkdienst in einem. Der Rechenaspekt des Dienstes ermöglicht es Kunden, NFV-Instanzen an Standorten zu hosten, an denen sie benötigen Sie sie bei Bedarf und verwalten Sie sie per Mausklick. Auf der Netzwerkseite ermöglicht ein eingebautes Transit-Gateway äußerst skalierbaren Zugang zum Verbinden von Netzwerken über das öffentliche Internet mit dem privaten SDN von Megaport. Auf MVE gehostete virtualisierte Geräte können das Transit-Gateway verwenden, um Verbindungen zwischen dem Megaport SDN und ihren eigenen Netzwerken herzustellen, einschließlich Zweigstellen, Rechenzentren und privaten Clouds.

MVE ist in 24 Metropolen in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa verfügbar. Dies ermöglicht Kunden mehr Flexibilität bei der Bereitstellung virtueller Geräte in der Nähe von Benutzerkonzentrationen, um den Datenverkehr zu lokalisieren und die Datenterminierung für die Leistung zu optimieren.

"Da Unternehmen und Service Provider die SD-WAN-Technologie schnell einführen, um die Edge-Netzwerkkonnektivität zu verbessern, ist die Möglichkeit für Megaport-Kunden, VMware SD-WAN-Edge-Router auf der ganzen Welt einfach und innerhalb von Minuten zu "hochfahren", auf unserer Plattform ein wichtiger Faktor. für globale Organisationen", sagte Vincent English, CEO von Megaport. "Mit VMware SD-WAN im globalen Software Defined Network von Megaport können unsere Kunden ihre SD-WAN-Konnektivität optimieren, um die Netzwerk- und Anwendungsleistung insgesamt zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher Methoden zu verbessern."

Weitere Informationen über Megaport Virtual Edge finden Sie auf https://www.megaport.com/mve.

Weitere Informationen über VMware SD-WAN finden Sie auf https://sdwan.vmware.com/.

VMware und VMware SD-WAN sind eingetragene Marken oder Marken von VMware, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und anderen Rechtsordnungen.

Über Megaport

Megaport ist ein führender Anbieter von Lösungen für Network as a Service (NaaS). Über das globale Software Defined Network (SDN) des Unternehmens können Firmen ihr Netzwerk schnell über ein benutzerfreundliches Portal oder über unsere offene API mit Services verbinden. Megaport bietet agile Netzwerkressourcen, mit denen im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerklösungen Betriebskosten gesenkt und Markteinführungszeiten verkürzt werden können. Megaport arbeitet mit den weltweit führenden Anbietern von Cloud-Services zusammen, darunter AWS, Microsoft Azure und Google Cloud, sowie mit den größten Betreibern der Welt von Rechenzentren, Systemintegratoren und Anbietern von Managed Services. Megaport ist ein ISO/IEC 27001-zertifiziertes Unternehmen.

