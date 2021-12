Bei allen Valneva-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund vierzehn Prozent vorzeigen. Damit kostet der Titel nun 58,27 USD. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Valneva, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser Hochpunkt verläuft bei 67,65 USD. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...