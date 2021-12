Am Donnerstag dreht die Aktie von AT&T ordentlich auf. Grund dafür ist ein positiver Analystenkommentar der US-Investmentbank Morgan Stanley. Zudem hat der Telekommunikations-Riese die Fakten zur nächsten Dividendenzahlung im Februar 2022 bekannt gegeben. An der Börse verzeichnet die AT&T-Aktie den größten Kurszuwachs seit April 2020. Morgan Stanley stufte die AT&T-Aktie am Donnerstag von "equl-weight" auf "overweight" hoch und hob das Kursziel von 28 auf 32 Dollar an. Der Abschluss ...

