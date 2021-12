Xsolla, der weltweit führende Anbieter im Bereich des Videospielhandels, bietet Entwicklern von mobilen Spielen neue Wege zur Umsatzgenerierung. Aufgrund der kürzlichen Änderungen der Apple-Richtlinien für den App Store sind Entwickler nun in der Lage, Kontaktinformationen von Spielern zu sammeln und die Informationen zu nutzen, um Spieler zu kontaktieren und Zahlungen außerhalb von In-App-Käufen entgegen zu nehmen.

Der Xsolla Web Shop ist genau für diesen Zweck entwickelt worden und ermöglicht es Entwicklern von mobilen Spielen, einen Shop auf ihrer eigenen Website zu erstellen. Mit dem Webshop können Spieler Ingame-Objekte, virtuelle Währungen, Abonnements, die Aufladung von Spieler-Accounts und vieles mehr für nur 5 pro Transaktion kaufen. Das bringt enorme Einsparungen im Vergleich zu herkömmlichen In-App-Zahlungsoptionen und führt zu höheren Einnahmen auf Seiten der Entwickler. Darüber hinaus handelt es sich beim Xsolla Web Shop um einen White-Label-Shop auf der eigenen, Brand-Website des Entwicklers, der über 700 lokale Zahlungsoptionen akzeptiert. Dadurch wird es für Spieler einfach, Einkäufe direkt mit der Zahlungsmethode ihrer Wahl zu tätigen. Spieler werden hierbei nicht an andere abgeben, sondern bleiben direkt beim Entwickler.

Web Shop erfordert keine komplizierte Backend-Programmierung oder umfangreiche Designarbeiten und Entwickler können sofort beginnen. Die einzelnen Integrationsschritte werden in Xsollas neuestem Blogpost beschrieben. Sobald ein Webshop live ist, können Entwickler ihre Spieler über verschiedene Kommunikationsmethoden wie E-Mail, soziale Medien, Newsletter, Discord-Server und andere über die Möglichkeit zum Online-Einkauf informieren. Eine Präsentation des Webshops finden Sie hier.

"Xsolla hat diese grundlegende Entwicklung bereits Anfang des Jahres vorgeplant, als das Unternehmen mehrere Produkte auf den Markt gebracht hat, die von einigen der weltweit größten Spieleunternehmen aktiv genutzt werden", so Chris Hewish, Präsident von Xsolla. "Wir haben diese Produkte und Erkenntnisse nun in einer eleganten neuen Lösung namens Xsolla Web Shop for Mobile Games zusammengefasst, die darauf ausgelegt ist, die Einnahmen der Entwickler zu steigern und ihnen beim Aufbau engerer Beziehungen zu ihren Spielern zu helfen."

Weitere Informationen über den Xsolla Web Shop finden Sie unter https://xsolla.pro/web-shop. Xsolla bietet auch ein kostenloses Ebook mit weiteren Details an, das hier verfügbar ist: https://xsolla.pub/web-shop-ebook

Über Xsolla

Xsolla ist der weltweit führende Anbieter für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides und leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Spieleindustrie entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu vermarkten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Bereich des mobilen Spielehandels löst Xsolla weiterhin komplexe Herausforderungen des globalen Vertriebs, dem Marketing und der Monetarisierung, sodass unsere Partner ihr Nutzerpublikum, die Nutzer-Beteiligung und ihren Umsatz steigern können. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt arbeitet Xsolla derzeit mit großen Spieleunternehmen wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, KRAFTON, NetEase, Nexters, Playstudios, Playrix, miHoYo und anderen zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

