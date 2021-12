Gensokishi Online hat die Veröffentlichung der offiziellen Website "Gensokishi Online -META WORLD-" für Dezember 2021 angekündigt.

Gensokishi Online -Meta World- (Graphic: Business Wire)

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine neue Version von "Gensokishi Online", das 2012 in Taiwan den "Game of the year, Gold Award" gewann und von insgesamt 8 Millionen Nutzern gespielt wurde. Gensokishi hat zum Ziel, eine neue Fantasy-Wirtschaftswelt mit Blockchain-Technologie aufzubauen, die NFT- und GameFi-Elemente in ein 3D-MMO-Metaversum integriert.

"Gensokishi Online", ein japanischer 3D-MMO-Titel, der von "Elemental Knights Online" lizenziert wurde, hat sich seit über 13 Jahren auf verschiedenen Apps, Nintendo Switch und PlayStation4 bewährt.

In der von WEB3.0, Metaverse und GameFi geschaffenen Welt wird Gensokishi die drei Features "Free to Play", "Play to Earn" und "UGC to Earn" umsetzen.

Jeder kann ein kostenloses Konto erstellen und die erworbenen NFT-Objekte und Token kaufen und verkaufen.

Für die Zukunft plant Genoskishi die Einführung von UGC (User Generated Contents). Dies wird Nutzern und Unternehmen ermöglichen, NFT-Objekte zu erstellen und zu verkaufen, sowie das Recht, Land, Objekte, natürliche Umgebungen, Charaktere und Monster im Metaverse frei zu gestalten.

Gensokishi läuft auf Polygon (MATIC), besser bekannt als ein auf Ethereum basierendes Protokoll, das es den Spielern ermöglicht, die Vorteile hoher Transaktionsfähigkeiten und niedriger Kosten zu nutzen.

Darüber hinaus beteiligen sich an dieser Initiative auch bedeutende Persönlichkeiten aus der Videospielbranche.

Der MV-Token wird am 23. Dezember 2021 auf Uniswap erhältlich sein. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Whitepaper.

Über die Kampagne

Zur Feier der Ankündigung von Gensokishi Online werden verschiedene Kampagnen durchgeführt.

Community-Registrierungskampagne

Derzeit läuft eine Kampagne zur Vergabe von "Limited Equipment NFT" an alle, die der Community bis zum 27. Dezember 2021 beitreten.

Whitelist

Ab dem 7. Dezember läuft bei Gensokishi eine Whitelist-Kampagne im Wert von 10.000 USD. Wenn Sie bis zum 19. Dezember daran teilnehmen, können Sie Token im Wert von bis zu 100 USD zu Privatverkaufspreisen erwerben.

Offizielle Community

Twitter

Telegram

Discord

Überblick über den Service

Beschreibung: Gensokishi Online -META WORLD-

Sprachen: Englisch, Chinesisch, Japanisch

Systemanforderungen: PC, Android, iOS

Quelle: Taiwan Gensokishi Online Projekt Metap.

