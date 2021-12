Die russische Zentralbank will Investitionen in Kryptowährungen in Russland verbieten, da sie in der steigenden Zahl von Kryptotransaktionen Risiken für die Finanzstabilität sieht. China hat bereits ein Verbot für jegliche Transaktionen von Kryptowährungen eingeführt. Auch in Indien und Russland kamen in der Vergangenheit ähnliche Gerüchte auf. Obwohl es zuletzt danach ausgesehen hatte, dass Russland nicht in die Fußstapfen Chinas treten möchte, ist ein Verbot anscheinend weiterhin nicht vom Tisch. Russische Zentralbank sieht Risiken durch Kryptotraktionen Die russische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...