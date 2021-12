Sonderlich viele weltbewegende Meldungen gab es am Mittwoch nicht zu sehen, besonders in Bezug auf die Börsen. Zwar sorgte die Zinsentscheidung der Fed für einiges an Aufsehen, die wurde allerdings erst nach dem hiesigen Börsenschluss bekannt. So kam es, dass die meisten Titel sich vergleichsweise ruhig verhielten und es zu Bewegungen in einem erwartbaren Ausmaß kam.So ist ein Kursplus von 4,6 Prozent bei BioNTech (US09075V10269) zwar durchaus ansehnlich, letztlich aber nicht weiter ungewöhnlich. Die noch immer schwer im Trend liegende Aktie des Mainzer ...

