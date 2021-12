Shanghai (ots/PRNewswire) -Der chinesische Pavillon begeisterte die Besucher der Dubai Expo 2020 mit der Veranstaltung "Shanghai Electric Day", die am 1. Dezember stattfand und bei der einige der größten technologischen Errungenschaften von Shanghai Electric gezeigt wurden, die der Welt helfen, eine intelligentere und umweltfreundlichere Zukunft aufzubauen.Die Ausstellung, die sich mit den neuesten Errungenschaften des Unternehmens in den Bereichen neue Energien, Umweltschutz, intelligente Infrastruktur und industrielle Automatisierung befasste, nahm das Publikum mit auf eine Tour, die den Weg von Shanghai Electric zu einem der führenden Unternehmen in den Bereichen neue Energien und industrielle Fertigung in fünf Dimensionen zeigte: Innovation, Koordinierung, Grün, Offen und Teilen."Als einer der führenden Anbieter von Energie- und Industrieausrüstungen trägt Shanghai Electric mit seinen hochmodernen intelligenten Lösungen im Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park dazu bei, die Energiewende in den VAE zu beschleunigen und den Energiemix für eine grüne Zukunft neu zu gestalten. Ich hoffe, dass Shanghai Electric durch diese wegweisende Veranstaltung die Zusammenarbeit mit Partnern in den VAE und darüber hinaus weiter ausbauen kann", sagte Wang Rui, Generaldirektor des chinesischen Pavillons auf der Dubai Expo 2020.Zhou Guangyao, stellvertretender Direktor des chinesischen Pavillons auf der Dubai Expo 2020, und Abdulhameed AlMuhaidib, CEO von Noor Energy 1, nahmen neben Unternehmensvertretern von Shanghai Electric und ACWA Power an der Veranstaltung teil.Die VAE haben 2017 die Dubai Clean Energy Strategy 2050 ins Leben gerufen, die darauf abzielt, den Anteil sauberer und erneuerbarer Energien in Dubai von 7 % im Jahr 2020 über 25 % im Jahr 2030 auf 75 % im Jahr 2050 zu erhöhen, indem bis 2050 600 Mrd. AED investiert werden, um den wachsenden Energiebedarf zu decken und ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft des Landes zu gewährleisten. Als einer der wichtigsten Partner, der das Land bei der Erreichung dieses Ziels unterstützt, wurde Shanghai Electric als Auftragnehmer für Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) für die vierte Phase des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarparks ernannt, um sowohl das 700-MW-CSP- als auch das 250-MW-PV-Projekt zu realisieren.Seit Beginn des Projekts haben die Ingenieure und Arbeiter von Shanghai Electric keine Mühen gescheut, um alle wichtigen Bauphasen trotz der rauen Umgebung und der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ohne Verzögerung abzuschließen. Der 260 m hohe Solarturm im Zentrum des CSP-Turmkraftwerks wird auch das weltweit höchste Bauwerk seiner Art sein. Nach der Fertigstellung wird die kombinierte thermische Energiespeicherung der Solarturm- und Parabolrinnenanlagen rund um die Uhr grünen Strom für mehr als 320.000 Haushalte liefern und damit jährlich etwa 1,6 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen reduzieren.Die fünfte Phase des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solarparks mit einer Leistung von 900 MW wird voraussichtlich 270.000 Haushalte mit grüner Energie versorgen und 1,1 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen reduzieren, sobald er in Betrieb geht. Am 9. November erhielt Block A, einer der drei Blöcke des 900-MW-Projekts, eine vorläufige Übergabebescheinigung.Als erste Weltausstellung in der Region Naher Osten, Afrika und Südasien (MEASA) vereint die Dubai Expo 2020, die vom 1. Oktober 2021 bis zum 31. März 2022 182 Tage lang läuft, alle technischen Wunderwerke der Welt, die den wissenschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt hervorheben. Unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" will sie Inspiration, Innovation und Zusammenarbeit fördern, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Der China-Pavillon mit dem Namen "The Light of China" ist eines der größten Ausstellungsgebäude auf der Dubai Expo 2020 und ermöglicht es dem globalen Publikum, den Veranstaltungsort durch eine "Cloud Experience" zu besuchenVideo https://mma.prnewswire.com/media/1710313/video.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1710314/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1710315/image_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1710316/image_3.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1629353/Logo.jpgPressekontakt:Jocelyn Zhou,+86(21)33261246,E-Mail: zhouhj6@shanghai-electric.comOriginal-Content von: Shanghai Electric, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136165/5101801