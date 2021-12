Die Übernahme erfolgt im Rahmen der Strategie der Gruppe, ihre Position in der gesamten Wertschöpfungskette in der Diagnostik zu stärken, und unterstreicht die zentrale Rolle der Serviceleistungen für klinische Studien

Die Transaktionen bietet Viroclinics-DDL ein breiteres Spektrum an Spezialdienstleistungen und beispiellosen Zugang zu neuen Märkten in Nordamerika, Asien und Afrika

Cerba HealthCare, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Diagnostik, hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Viroclinics-DDL bekannt gegeben, einem schnell wachsenden globalen Auftragsforschungsinstitut (CRO) für Virologie und Immunologie, im Besitz von Summit Partners.

Viroclinics-DDL beschäftigt mehr als 390 Forscher und Experten und erbringt ein breites Spektrum an virologischen Dienstleistungen für nicht klinische und klinische Studien, klinische Diagnostik, Assay-Entwicklung und Logistik für klinische Studien, die die Entwicklung von antiviralen Medikamenten, Impfstoffen und anderen Therapien ermöglichen. Die Übernahme ist Teil der Strategie von Cerba HealthCare, die Position des Unternehmens in der gesamten Wertschöpfungskette der Labordienstleistungen für Diagnostik und klinische Studien kontinuierlich zu stärken und dabei den Patienten, der Ärzteschaft und den sonstigen Akteuren des Gesundheitswesens die relevantesten Dienstleistungen bereitzustellen. Im Geschäftsbereich Cerba Research wird Viroclinics-DDL sein Dienstleistungsangebot verbreitern und neue Märkte in NordamerikaAsien und Afrika erschließen können

Viroclinics-DDL, das in den Niederlanden ansässig ist, verfügt über das beste wissenschaftliche Fachwissen in der Virologie mit Kernkompetenzen, die den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung abdecken von der präklinischen Phase bis zur Marktzulassung -, sowie einzigartige virologische Testverfahren und Erfahrung in der Arbeit mit hochpathogenen Viren. Mit seinem weltweiten Netzwerk von 38 Labors ist Viroclinics-DDL gut aufgestellt, um große multinationale klinische Studien zu unterstützen. Seine starke logistische Infrastruktur erlaubt einen schnellen und sicheren Transport von empfindlichen virologischen und PBMC-Proben (periphere mononukleäre Blutzellen) vom Patienten zum Labor.

Neben seiner nachweislichen Erfahrung in der klinischen Routine- und Spezialpathologie mit soliden Positionen in Europa und Afrika ist Cerba HealthCare auch aufgrund seiner Expertise in der klinischen Pathologie für klinische Studien weltweit präsent. Dies unterstreicht die geografische und fachliche Diversifizierung der Gruppe, die das Fundament für ihre integrierte Vision der Diagnostik bildet.

Innerhalb des umfangreichen Angebots von Cerba HealthCare unter der Marke Cerba Research haben die klinischen Labor- und Diagnostiklösungen für klinische Studien in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnet und können auf eine überzeugende Erfolgsbilanz bei der Patientenrekrutierung und der Probenuntersuchung für klinische Studien sowie bei Logistiklösungen für Immunonkologie, Antiinfektiva und Stoffwechselerkrankungen verweisen. Im Laufe der Jahre hat sich Cerba Research im Bereich der Präzisionsmedizin zum Partner der Wahl für CROs, die Biotechnologie- und Pharmaindustrie und gemeinnützige Organisationen mit steigendem Bedarf durch komplexe klinische Forschungsprogramme entwickelt.

Mario Papillon, CEO bei Cerba Research, kommentiert: "Die Übernahme von Viroclinics-DDL ist ein wichtiger Meilenstein für Cerba Research, da sie uns ermöglicht, ein breiteres Angebot für unsere Kunden zu entwickeln, mit erweiterten Fähigkeiten, erstklassiger Logistik und spezifischem Know-how, das den Anforderungen des Gesundheitssektors gerecht wird. Mit unserer gemeinsamen Expertise in den Bereichen Immunonkologie sowie Infektions- und Atemwegserkrankungen sind wir in der Lage, die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen für Biopharma-Kunden zu beschleunigen und gleichzeitig das Referenzlabor für die Zell- und Gentherapien von morgen zu werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Viroclinics-DDL, um gemeinsam den Weg für neue Therapien zu ebnen."

Davide Molho, CEO bei Viroclinics-DDL, fügt an: "Mit Cerba Research haben wir beste Voraussetzungen für die weitere globale Expansion nach Nordamerika, Asien und Afrika mit einzigartigen Fachkenntnissen, Kapazitäten und Fähigkeiten. Gemeinsam werden wir dazu in der Lage sein, der Biowissenschaftsbranche integrierte Lösungen anzubieten, die antivirale, Impfstoff- und andere FuE-Programme beschleunigen, und überragende Logistiklösungen bereitzustellen, die die Integrität empfindlicher Proben gewährleisten. Unsere mehr als 390 Forscher und Experten freuen sich darauf, gemeinsam mit Cerba Research das Ziel weiterzuverfolgen, unseren Kunden die bestmögliche Wissenschaft und den bestmöglichen Service zu liefern."

Die Transaktion unterliegt den aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und üblichen Bedingungen, darunter der Abschluss des Konsultationsverfahrens mit dem Zentralbetriebsrat von Viroclinics-DDL. Der Abschluss der Übernahme wird zum Ende des ersten Quartals 2022 erwartet.

Über Cerba HealthCare

Cerba HealthCare, ein führender Akteur in der medizinischen Diagnostik, hat sich dem Ziel verschreiben, die Entwicklung der Gesundheitssysteme in Richtung vermehrter Prävention zu unterstützen. Gestützt auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in klinischer Pathologie kann Cerba HealthCare das Risiko der Krankheitsentwicklung besser einschätzen, Krankheiten früher nachweisen und diagnostizieren und die Wirksamkeit der personalisierten Medizin optimieren.

Die 12.000 Konzernmitarbeiter unterstützen täglich die Transformation der Medizin auf 5 Kontinenten, angetrieben durch ihre tiefe Überzeugung: Fortschritt der Diagnose bedeutet Fortschritt der Gesundheit.

Cerba HealthCare, enlightening health

Weitere Informationen sind erhältlich unter www.cerbahealthcare.com

Über Cerba Research

Cerba Research ist ein führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, das End-to-End-Lösungen für die Wirkstoffentwicklung und Diagnostik anbietet, um die Produktivität von Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung von Arzneimitteln zu optimieren. Cerba Research betreibt Forschung in der Frühphase, klinische Entwicklung mit Hilfe von Zentrallabors und diagnostischen Dienstleistungen sowie die Entwicklung und Validierung von Assays und Biomarkern. Wir arbeiten mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie mit Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammen, um die klinische Entwicklung zu transformieren.

Cerba Research ist Teil von Cerba HealthCare, einem führenden Unternehmen im Bereich der medizinischen Diagnostik.

Weitere Informationen unter: www.cerbaresearch.com

Über Viroclinics-DDL

Viroclinics-DDL ist ein führendes spezialisiertes Auftragsforschungsunternehmen, das der biopharmazeutischen Community ein große Bandbreite an Dienstleistungen in den Bereichen nichtklinische Forschung, klinische Diagnostik, Assay-Entwicklung, Labor und Logistik für klinische Studien bereitstellt. Über sein Netzwerk von 38 Verarbeitungslabors kann Viroclinics-DDL seinen Kunden eine globale Reichweite anbieten. Die langjährige Erfahrung von Viroclinics-DDL mit klinischen und präklinischen virologischen Studien, darunter seine Spezialgebiete der Atemwegsviren und über das Blut übertragbaren Viren, macht das Unternehmen zu einem Pionier bei der Entwicklung von Impfstoffen, Antikörpern, antiviralen Wirkstoffen und anderen Therapien. Die internen hochmodernen präklinischen und klinischen BSL-2- und BSL-3-Labore ermöglichen komplexe Experimente mit hochpathogenen Organismen. Viroclinics-DDL unterhält Standorte in Rotterdam, Rijswijk und Schaijk in den Niederlanden und beschäftigt über 390 hochqualifizierte, engagierte Forscher und technische Experten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.viroclinics.com und www.ddl.nl

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

