Toronto, 16. Dezember 2021 - Scryb Inc. ("Scryb" oder das "Unternehmen") (CSE: SCYB, OTCQB: RYMDF, FWB: EIY2), ein Unternehmen für angewandte Intelligenz, freut sich, die Berufung von Duncan Sparrell und Setu Kalkarni in den strategischen Beirat (Advisory Board) von Cybeats bekannt zu geben. Die Ernennungen stehen im Einklang mit der Initiative des Unternehmens, ein Beratungsgremium aus führenden Experten der Cybersicherheitsbranche aufzubauen, das wichtige Aspekte der kommerziellen Strategie für die Cybeats-Produktsuite betreuen soll. Herr Sparrell und Herr Kulkarni unterstützen mit sofortiger Wirkung im Beirat andere Berater wie Chris Blask und Chuck Brooks.

Duncan Sparrell ist ehemaliger Chief Security Architect von AT&T, führender Experte im Bereich Cybersicherheit und besitzt mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering, Softwareentwicklung, Cybersicherheit und internationale Standards.

Setu Kulkarni ist Manager für Unternehmensstrategie und Produktmanagement mit herausragender Erfolgsbilanz im globalen Cybersicherheitsmarkt, darunter die Betreuung der Unternehmensstrategie und des Produktmanagements bei WhiteHat Security vor deren Übernahme durch NTT Security (TYO: 9432), einem Unternehmen mit einem Volumen von USD100 Milliarden.

"Wir freuen uns sehr, dass Setu und Duncan unserem strategischen Beirat beitreten, da wir unsere Cybeats-Plattform in diesem Sektor aggressiv ausbauen möchten", sagte Yoav Raiter, CEO von Cybeats. "Beide besitzen einzigartige Einblicke in die Cybersicherheit und umfangreiches Hintergrundwissen aus ihrer Zusammenarbeit mit den führenden Unternehmen im Bereich Cybersicherheit auf der ganzen Welt. Ich bin überzeugt, dass sie während der nächsten Phase des kommerziellen Wachstums wichtige Beiträge leisten werden, und wir freuen uns alle auf die Zusammenarbeit mit ihnen im Jahr 2022."

Herr Duncan Sparrell

Herr Sparrell ist ausgewiesener Experte im Bereich Cybersicherheit und arbeitet seit mehr als 40 Jahren erfolgreich in den Bereichen Engineering, Softwareentwicklung, Cybersicherheit und internationale Standards. Zu seinen Kernkompetenzen gehören Cybersicherheit, Softwareentwicklung, technisches Projektmanagement, Regierungsverträge, digitale Signalverarbeitung, Telekommunikation und internationale Standards. Durch seine Kombination aus Engineering-Know-how, Softwareentwicklung- und Projektmanagement-Kompetenz kann er innovative Sicherheitsinitiativen umsetzen.

Duncan verbrachte den Großteil seiner Karriere bei AT&T. Er trat als Distinguished Member of Technical Staff und Chief Security Architect von AT&T in den Ruhestand#_edn1. Er war verantwortlich für die bahnbrechende Entwicklung von Technologien zur Harmonisierung und Vereinheitlichung der Sicherheit in den verschiedenen internen (IT, Netzwerk) und externen (Verbraucher-, Regierung-) Geschäftsbereichen von AT&T. Zuvor leitete er die technische Entwicklung von Cyber-Verteidigungslösungen für die Regierung, darunter mehrere klassifizierte umfassende Programme der National Cybersecurity Initiative (CNCI), einschließlich der Schaffung des ersten SOC. Er hat zahlreiche Artikel veröffentlicht, hat 7 Patente inne, wurde mit der Intelligence Community Seal Medallion und der AT&T Science & Technology Medal ausgezeichnet. Duncan ist Co-Chair des OASIS Open Command & Control Technical Committee, vertritt die USA bei der International Telecommunications Union Cybersecurity Study Group und ist sehr aktiv an den Aktivitäten rund um NTIA Software Transparency und CISA Software Bill of Materials beteiligt.

https://www.linkedin.com/in/duncan-sparrell-cissp-csslp-ccsk-038137

Setu Kulkarni

Setu Kulkarni ist leitender Manager für Unternehmensstrategie und Produktmanagement mit einer überzeugenden Erfolgsbilanz beim Betreuen führender strategischer und operativer Initiativen. Er bekleidete Führungspositionen bei großen (Fortune 500) und kleinen Unternehmen und verfügt über internationale Erfahrung in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Er ist derzeit VP of Product Management bei Venafi, einem führenden Unternehmen im Bereich Machine Identity Management. Vor Venafi gründete und leitete Kulkarni die Funktionen für Unternehmensstrategie und Produktmanagement bei WhiteHat Security, was zu der Übernahme durch NTT Security führte. Bei TIBCO Software leitete er das Produktmanagement und die Strategie für das operative Intelligence-Produktportfolio. Kulkarni hat einen Abschluss in Informatik und Ingenieurwissenschaften von der Visvesvaraya Technological University, Indien.

https://www.linkedin.com/in/setu-kulkarni-6552251?trk=author_mini-profile_title

Über Cybeats

Cybeats steht für ganzheitliche Software-Supply-Chain-Sicherheit, die durch Transparenz, umfassenden Schutz und proaktive Reaktionen Sicherheit schafft, von der Markteinführung bis hin zu älteren Systemen Cybeats. Software made certain.

Website: www.cybeats.com

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Für weitere Informationen oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte https://www.scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Kontakt: 647-872-9982

Gebührenfreie Telefonnummer/Fax: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

65 International Blvd. Suite 202

Etobicoke, Ontario M9W 6L9

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://en.wikipedia.org/wiki/AT%26T

