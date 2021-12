Ein Bericht des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) sagt vorher, dass Bulgariens Steinobstertrag in dem Handelsjahr 2021 marginal kleiner als 2020 sein wird. Die Kirschenproduktion ist kleiner vorhergesagt, was vor allem an geringeren durchschnittlichen Erträgen liegt. Für die Pfirsichproduktion wird eine Erholung von dem Rekordtief des Handelsjahres 2020 infolge einer höheren...

Den vollständigen Artikel lesen ...