Gevelsberg (ots) -Die Handtasche ist das beliebteste Accessoire für Frauen in aller Welt. Ob Designertasche oder selbst genähte Tasche: Kaum eine Frau geht aus dem Haus ohne Ihre Lieblingstasche. Vom Rucksack, zur Umhängetasche oder die kleine Handtasch. Dank der Riesigen Auswahl an Taschenformen und Anbietern ist nur die Fantasie die Grenze. XXL-Bags, Multi-Bags und Mini-Bags gehören momentan zu den beliebtesten Taschen. Nachfolgend finden Sie ein paar Marken die vielleicht am besten zu Ihnen passen - denn für viele gilt inzwischen: "Sag mir, welche Handtasche du trägst, und ich sage dir, wer du bist."Emporio ArmaniBei Giorgio Armani S.p.A. handelt es sich um einen italienischen Modekonzern, der im Jahr 1975 gegründet wurde und weltweit tätig ist. Sein Sitz ist in Mailand. Armani ist bekannt für seine luxuriösen Produkte, die für Eleganz und Stil stehen.Mehr zu Armani Taschen für Damen finden Sie unter OFFERR.DE (https://handtasche.offerr.de/damentasche/)Der einzigartige Stil von Armani spiegelt sich in den Taschen für Damen von EA wider.GUESSWenn man die ideale Modemarke schaffen wollte, könnte man sich dafür entscheiden, den legendären Hollywood-Glanz mit einem Hauch natürlichem französischem Chic zu kombinieren. Genau das taten die Brüder Marciano vor bald vierzig Jahren , als sie GUESS gründeten. Seitdem hat sich die Gruppe von einem Denim-Pionier zu einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt, stets unterstützt durch sinnliche und schwungvolle Werbekampagnen mit Kultcharakter. Heute verfügt GUESS weltweit über mehr als 1.500 Einzelhandelsgeschäfte. Das Angebot umfasst Kollektionen für Herren, Damen und Kinder sowie eine breite Palette an Accessoires, angefangen bei Schmuck über Parfüms, Brillen und Uhren bis hin zu Schuhen und Taschen, die zu wahren Must-haves geworden sind.Diesen Chic und Glanz prägen auch das design der Handtaschen.Love MoschinoDas italienische Modelabel Moschino wurde 1983 von Franco Moschino ins Leben gerufen. Ursprünglich wurde Love Moschino unter dem Namen Moschino Jeans als denim-basierte Sportswearkollektion zum Portfolio von Moschino hinzugefügt.Moschino liebte nichts mehr als die ironische Selbstinszenierung: Seine Kollektionsschauen erinnerten an spektakuläre Happenings, er selbst zeigte sich den Werbefotografen mit nacktem Oberkörper und einem Tau als Krawatte.Sein Humorvoller nahezu Comic-hafte Stil zeichnet auch die Moschino Handtaschen aus.Viele andere Geschenkideen oder Tipps finden Sie auf unserer Homepage https://offerr.de (https://handtasche.offerr.de/damentasche/)OFFERR.DE (https://offerr.de/) ist ein Verbraucherportal mit dem Ziel, Kaufentscheidungen zu vereinfachen. Jeden Tag recherchieren wir Daten und Fakten der vorgestellten Produkte und bereiten sie verbraucherfreundlich auf. Unsere Ratgeber sind kostenfrei abrufbar und werden täglich aktualisiert.Pressekontakt:Vikingblue MarketingTel.:02332-9061994Email: info@newsrr.deOriginal-Content von: newsrr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159081/5101834