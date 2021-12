DJ MÄRKTE ASIEN/Abwärts - Tokio nach BoJ-Beschlüssen sehr schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auf breiter Front geht es an den ostasiatischen Börsen am Freitag nach unten. Dabei haben sich im Handelsverlauf die Verluste vielfach ausgeweitet, insbesondere in Tokio. Dort liegt der Nikkei-Index mittlerweile 1,6 Prozent zurück bei 28.609 Punkten, nachdem die japanische Notenbank (BoJ) angekündigt hat, wie geplant, ähnlich wie die EZB ihre pandemiebedingten Anleihekäufe im März auslaufen zu lassen. Gegenwind kommt auch von der Währungsseite.

Der Yen ist angesichts des weltweit Fahrt aufnehmenden Straffungskurses der Notenbanken als sicherer Hafen gesucht, der Dollar hat sich zur gleichen Vortageszeit von 114,15 auf 113,52 Yen deutlich verbilligt.

An den anderen Plätzen sorgen schwache Vorgaben aus den USA für Zurückhaltung der Anleger. An der Wall Street waren nach den jüngsten falkenhaften Aussagen der US-Notenbank und wegen im nächsten Jahr möglicherweise kommender drei Zinserhöhungen insbesondere Technologie- und Wachstumsaktien schwer unter Verkaufsdruck geraten. Sie gelten wegen ihrer hohen Bewertungen als besonders zinsempfindlich. Dazu trug auch die Zinserhöhung der Bank of England bei. In Schanghai geht es um 1,0 und in Hongkong um 1,3 Prozent nach unten.

Technologieaktien führen die Verliererlisten an. In Hongkong fallen Netease um 3,3, Meituan um 4,9, Alibaba um 3,8 und Tencent um 3,1 Prozent. Belastet wird die Stimmung an den chinesischen Börsen auch davon, dass die US-Regierung wegen der angespannten Beziehungen zu China 34 weitere Unternehmen auf eine schwarze Liste nehmen will.

In Sydney ist der Handel bereits beendet. Auch dort standen Technologieaktien zwar auf den Verkaufslisten, gleichwohl ging der S&P/ASX-200 gut behauptet aus dem Tag. Unterstützung kam von Kursgewinnen bei Rohstoff- und insbesondere Goldaktien nach den jüngsten Gewinnen beim Goldpreis. Auch Bankaktien legten mehrheitlich zu. Afterpay sackten um 7,6 Prozent ab auf ein 14-Monatstief, Zip, Openpay und Sezzle verloren zwischen 6,1 und 9,9 Prozent. Hier belastete, dass US-Präsident Biden Untersuchungen im Sektor der Zahlungsdienstleister angekündigt hat.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.320,90 +0,3% +11,1% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.609,22 -1,6% +3,7% 07:00 Kospi (Seoul) 3.003,85 -0,1% +4,5% 07:00 Schanghai-Comp. 3.638,19 -1,0% +4,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.177,62 -1,3% -14,0% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.120,49 -0,3% +9,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.489,24 +0,3% -8,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD EUR/USD 1,1342 +0,1% 1,1331 1,1303 -7,1% EUR/JPY 128,74 -0,1% 128,87 129,04 +2,1% EUR/GBP 0,8508 +0,1% 0,8504 0,8524 -4,7% GBP/USD 1,3330 +0,0% 1,3324 1,3261 -2,5% USD/JPY 113,51 -0,2% 113,72 114,12 +10,0% USD/KRW 1.185,02 -0,1% 1.186,35 1.183,86 +9,2% USD/CNY 6,3695 +0,0% 6,3683 6,3664 -2,4% USD/CNH 6,3772 -0,0% 6,3799 6,3726 -1,9% USD/HKD 7,8022 -0,0% 7,8036 7,8026 +0,6% AUD/USD 0,7164 -0,2% 0,7179 0,7172 -7,0% NZD/USD 0,6777 -0,4% 0,6800 0,6793 -5,7% Bitcoin BTC/USD 47.811,94 -0,0% 47.818,33 48.909,43 +64,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,61 72,38 -1,1% -0,77 +50,8% Brent/ICE 74,30 75,02 -1,0% -0,72 +47,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.803,46 1.799,60 +0,2% +3,86 -5,0% Silber (Spot) 22,45 22,50 -0,2% -0,05 -14,9% Platin (Spot) 939,06 940,90 -0,2% -1,84 -12,3% Kupfer-Future 4,30 4,30 -0,2% -0,01 +22,1% ===

