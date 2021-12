ÉLECTRICITÉ DE FRANCE stoppte an zwei AKW-Standorten vorübergehend die Stromproduktion. Auslöser: Korrosionsbedingte Schwachstellen im Rohrsystem am Standort Civaux. Typgleiche Kraftwerke in Chooz werden ebenfalls überprüft, vier Reaktoren sind vorübergehend nicht am Netz. Dass die Überprüfung weiterer Standorte notwendig wird, ist nicht auszuschließen.



Frankreich will die Atomkraft ausbauen, ausdrücklich um Klimaschutzziele zu erreichen, vor diesem Hintergrund hat das Abschalten von AKWs zurzeit eine besondere Relevanz.



Die Auswirkungen des Produktionsausfalls auf das EBITDA wurden vom Versorger umgehend beziffert. Der angegebene Effekt ist moderat, trotzdem verliert die EDF-Aktie heute rund 16 % an Wert. Das Tagestief im regulären Handel in Paris betrug 9,90 €.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH erhalten Sie bei www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

EDF-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de