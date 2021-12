NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 69 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre Schätzungen an die aktuellen Marktbedingungen an und verschob den Bewertungshorizont für die Werte in die Zukunft. Symrise und Lanxess gehören zu ihren Kaufempfehlungen./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2021 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

