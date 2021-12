In Deutschland wurde in 2021 ein großer politischer Doppelpunkt gesetzt. Was bedeutet das für den DAX? Worauf ist zu achten? Schauen Sie hierzu gerne in den Themen-Check mit Hans A. Bernecker ("Die Actien-Börse") - in diesem Video als verkürzte FreeTV-Variante des ansonsten umfangreicheren Gesprächs im Rahmen von Bernecker.tv (vom 15.12.2021). Schlaglichter:



++ Blick auf das politische Farbspektrum der "Ampel"

++ Viele Köpfe = Aufbruch oder Stillstand?

++ Perspektive für die Investitionsbereitschaft?

++ Wie Industrie-Dinosaurier mit dem Rahmen umgehen sollten, z.B. BASF, Henkel

++ Depotstrategie: Differenzierung gefragt

++ Hinweis auf "Bernecker Daily"





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Website www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die Free TV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:





Oder via Copy/Paste:https://youtu.be/7xVLG6VoB88

