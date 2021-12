Zum Abschluss einer bewegten Woche steht heute der sogenannte Hexensabbat auf der Agenda und kann nochmals für Bewegung im Dax sorgen. Der gestrige Handelstag glich bereits einer Achterbahnfahrt. Der Handelsauftakt begann wie am Schnürchen. Nachdem der Dax bereits mit einem Gap von 232 Punkten in den Handel gestartet war, konnte er anschließend weiter zulegen. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...