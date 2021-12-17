FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CORPORATE TRAVEL MNGNT 1C6 AU000000CTD3
AB/FROM ONWARDS 17.12.2021 08:03 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CORPORATE TRAVEL MNGNT 1C6 AU000000CTD3
AB/FROM ONWARDS 17.12.2021 08:03 CET
CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de