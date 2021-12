Im November stiegen die Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,2 Prozent. Hauptverantwortlich für den Preisanstieg ist weiterhin die Entwicklung der Energiepreise.Wiesbaden - Der Preisauftrieb in Deutschland wird immer stärker. Im November stiegen die Produzentenpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der deutlichste Anstieg seit dem Jahr 1951. Analysten hatten einen noch stärkeren Anstieg um 20,0 Prozent befürchtet. Gegenüber dem Vormonat stiegen die Preise...

