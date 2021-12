Am 07. Dezember hatten wir auf eine mögliche Trading-Chance mit Thyssenkrupp ISIN: DE0007500001 hingewiesen und getitelt: "Thyssenkrupp: Kommt die nächste Rallye?" Im Text konnten Sie unter anderem lesen: "In einem anhaltend freundlichen Börsenumfeld könnte sich die Aktie schon bald wieder in Richtung Widerstand bewegen und wenn dieser auf Schlusskursbasis geschafft wird, kommt schon das Kaufsignal, das der Aktie wieder Wind unter die Flügel bringen ...

