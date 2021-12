DGAP-News: DCI Database for Commerce and Industry AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

DCI AG: DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH baut das Geschäft zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten weiter sehr erfolgreich aus



17.12.2021 / 09:00

DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH baut das Geschäft zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten weiter sehr erfolgreich aus



Die DCI-Tochter Content Factory 1 GmbH ("CF1") setzt den Ausbau ihres Geschäfts zur Erfassung und Aufbereitung von Produktdaten auch im 2. Halbjahr über den Erwartungen um und steigert sowohl Umsatz und Gewinn deutlich. Aus den aktuellen monatlichen Auswertungen zeichnet sich ab, dass CF1 ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2021 voraussichtlich auf ca. TEUR 3.300 bis TEUR 3.500 (Vorjahr TEUR 2.904) und ihr operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) auf ca. TEUR 700 bis TEUR 800 (Vorjahr TEUR 353) steigern wird. Zuletzt war noch von einem Umsatz im Bereich von TEUR 2.900 bis TEUR 3.100 und einem operativen Ergebnis vor Steuern (EBT) im Bereich von TEUR 450 bis TEUR 600 ausgegangen. Aufgrund des mit der CF1 bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wird damit das Ergebnis der DCI Database for Commerce and Industry AG ("DCI AG") vor Steuern (EBT) nicht nur das Vorjahresergebnis vor Steuern (TEUR 233), sondern auch die bisherigen Annahmen für das laufende Geschäftsjahr (im Bereich zwischen TEUR 650 und TEUR 750) übertreffen. Die DCI AG geht aktuell für das Geschäftsjahr 2021 von einem EBT im Bereich zwischen TEUR 850 und TEUR 950 aus. DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstrasse 2

82319 Starnberg



Die Aktie ist im m:access der Börse München gelistet.

WKN: A11QU1, ISIN: DE000A11QU11.

Börsen: München, Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Bremen, Düsseldorf, XETRA





Kontakt:

Michael Mohr

Vorstand CEO

DCI Database for Commerce and Industry AG

Enzianstr. 2, 82319 Starnberg, Germany

Telefon: +49 8151-265-0

Email: finanzen@dci.de

