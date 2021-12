Finanzierungsrunde für Kapitalwachstum für Innovationen in KI, Zugänglichkeit und Kundenerfahrung

Dialpad Inc., Marktführer für KI-gesteuerte Cloud-Kommunikation und -Kollaboration, gab heute die Beschaffung von 170 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde bekannt. Die aufgebrachte Kapitalmenge und die Bewertung mit 2,2 Milliarden US-Dollar spiegeln die wachsende Bedeutung eines tatsächlich vereinheitlichten Ansatzes für die Unternehmenskommunikation wider. Bis heute hat Dialpad 418 Millionen US-Dollar an Kapital aufgebracht.

ICONIQ Capital führt die Finanzierungsrunde, welche die Teilnahme von Amasia, GV, OMERS Growth Equity, Work-Bench, Section 32 und T-Mobile Ventures umfasst. Dialpad wird diese Finanzierungsrunde für Investitionen in die weitere Entwicklung und Anwendung nativer künstlicher Intelligenz (KI) über diese vereinheitlichte Plattform, für die Anwerbung von Spitzenkräften im Bereich Data Engineering, für die natürliche Sprachverarbeitung, für maschinelles Lernen und kundenbezogene Rollen zur Unterstützung seines raschen, weltweiten Wachstums nutzen.

"Dialpad ist die derzeit fortschrittlichste KI-gesteuerte Plattform für Kommunikation, Kollaboration und Kontaktzentren. Sie bietet eine Lösung, die Kunden und die Cloud an vorderste Stelle setzt und eine effizientere und effektivere Gesprächsführung ermöglicht", sagte Craig Walker, Gründer und CEO von Dialpad. "Die jüngste Finanzierungsrunde und eine gestiegene Bewertung weisen auf die fortgesetzte Aufwärtsspirale für Dialpad hin und stärken unseren Willen, Unternehmen bei der Anpassung an die gegebenen Verhältnisse zu unterstützen und ihre Entwicklung in der heutigen hybriden Welt, in der von jeder beliebigen Stelle aus gearbeitet wird, zu fördern."

"Dialpad steht an der Spitze der Cloud-basierten, nativen KI-Lösungen für Kommunikation, Kollaboration und Kontaktzentren. ICONIQ Capital ist stolz darauf, erneut in die Vision von Dialpad zu investieren, eine optimierte Kommunikation kombiniert mit entscheidenden datengesteuerten Erkenntnissen über eine einzige Anwendung zu liefern", sagte Will Griffith, Gründungspartner von ICONIQ Capital. "Als Ersteller von Google Voice weiß Craig Walker, was es bedeutet, eine gesamte Kategorie zu unterbrechen. Walker erkannte die wunden Punkte, die für Kunden bei der standardgemäßen Kommunikation in der Cloud auftraten. Jetzt wendet er die selbe Philosophie mit Dialpad an, erstreckt sie auf das Unternehmen und sprengt somit einmal mehr den Status quo."

Dialpad ist die eine Stelle für die tatsächlich einheitliche Kommunikation als Dienstleistung (Communications as a Service, TrueCaaS), die Unternehmen und Mitarbeitern die Möglichkeit einer intelligenteren nicht härteren Arbeit, von überall, auf jedem Gerät, bietet. In der heutigen, weit verteilten Arbeitswelt benötigen Teams eine nahtlose Lösung für eine produktive Zusammenarbeit, die auch das wachsende Phänomen der "überlasteten App" umgeht. Einfach anzuwenden und gesichert mit Voice Intelligence (Vi), um jeden Anruf auffindbar zu archivieren, bietet Dialpad sämtliche Arten der Unternehmenskommunikation über ein einziges Bildschirmfenster.

"Die Kundenannahme der KI-gesteuerten TrueCaaS Plattform befindet sich momentan auf einem Allzeithoch und wird beschleunigt", sagte Mike Kourey, Chief Financial Officer von Dialpad. "Diese Finanzierungsrunde über 170 Millionen US-Dollar speist unsere unvergleichliche Innovation und globale Expansion, wodurch die umfassende Dialpad Vision für die Zukunft der Arbeit, der Unternehmenskommunikation und -Kollaboration sowie der Kundenerfahrung weiter realisiert wird."

Die Finanzierungsrunde ist die letzte Entwicklung in einem Jahr voll bedeutender Meilensteine für Dialpad, einschließlich Wachstum, weltweite Expansion, Partnerschaften und Übernahmen.

Erweiterungen auf der Vorstandsebene zur Aufnahme von Führungspersönlichkeiten für Finanzen, Marketing und Personalwesen, Technologie und Operationen

Erhöhung der Mitarbeiterzahl um 50 im Vergleich zum Vorjahr auf fast 1.000 Mitarbeiter mit erweiterten Niederlassungen in Australien, Neuseeland, Japan und EMEA

Übernahmen von Kare Knowledgeware und Koopid, um die Kunden- und Mitarbeitererfahrung mit digitaler Selbstbedienung, Konversations-KI und intelligentem Allkanal-Support zu verbessern

Partnerschaften mit T-Mobile for Business, um die Zusammenarbeit von überall her zu optimieren

Mehr als zwei Milliarden Minuten analysierter Daten, die das Dialpad Vi Transkriptionsmodell als das genaueste in der Branche der Unternehmenskommunikation etablieren

Anerkannt als wesentlicher Spieler im 2021 IDC MarketScape, im dritten Folgejahr im Gartner Magic Quadrant, weiterhin im 2021 Contact Center Buyers Guide von Frost Sullivan enthalten sowie als führendes Unternehmen in 2021 SPARK Matrix und zahlreichen G2-Kategorien bezeichnet

Mehrjährige Trikotsponsorschaft und offizieller Kommunikationsanbieter des amerikanischen NBA-Basketballteams Sacramento Kings, einschließlich bemerkenswerter philantropischer Initiativen

Zusätzliche Quellen

Lesen Sie mehr über die Dialpad Übernahmen von Kare und Koopid

Erfahren Sie, wie das wachsende Partnerökosystem von Dialpad die Kundenerfahrungen verbessert

Weitere Informationen über die neuerliche CFO Ernennung von Dialpad, siehe Pressemitteilung

Soziale Netzwerke:

Web: https://www.dialpad.com/

Blog: https://www.dialpad.com/blog/

Twitter: https://twitter.com/dialpadHQ/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dialpad/

Facebook: https://www.facebook.com/DialpadHQ/

Instagram: https://www.instagram.com/DialpadHQ/

Über Dialpad

Dialpad ist der weltweit führende Anbieter von KI-Kommunikation für Unternehmen und verändert die Zusammenarbeit der Welt. Dialpad-Kunden profitieren von einer wirklich einheitlichen Geschäfts- und Kundenkommunikation, einschließlich eines Cloud-Business-Telefonsystems, Text- und Teamnachrichten, Videokonferenzen und dem weltweit fortschrittlichsten KI-Kontaktcenter alles in einer schönen App. Mehr als 7.000 innovative Marken und Millionen von Menschen verwenden Dialpad, um ihre Teams von überall her zu verbinden, darunter Motorola Solutions, Netflix, T-Mobile, Uber und WeWork. Besuchen Sie www.dialpad.com für weitere Informationen und um eine Demo anzufordern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211216005249/de/

Contacts:

Gavin Gustafson

gavin@dialpad.com

801 255 9915