Europäische Aktienmärkte dürften schwächer eröffnen Deutscher ifo-Geschäftsklimaindex für Dezember Endgültige VPI-Daten für November aus der Eurozone Die Woche voller Zentralbankentscheidungen neigt sich dem Ende zu. Die Bank of Japan war die letzte der großen Zentralbanken, die in dieser Woche ihre Entscheidung bekannt gab, und sie hat angedeutet, dass sie Anfang nächsten Jahres mit der Rückführung ihrer Notfallprogramme beginnen könnte. Nach den gestrigen Rückgängen an der Wall Street notieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...