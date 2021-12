DJ Compleo gründet eine Tochtergesellschaft in der Schweiz

Compleo gründet eine Tochtergesellschaft in der Schweiz

Ausbau des europaweiten Geschäfts mit neuer Schweizer Dependance des Unternehmens in Zürich | Felix Dony übernimmt die Leitung der Tochtergesellschaft | Wachstumspotenzial im Schweizer Markt für die Entwicklung des Gesamtunternehmens nutzen

Dortmund, 17. Dezember 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG (Compleo) ist mit der Gründung einer eigenen Tochtergesellschaft in der Schweiz nun in der gesamten DACH-Region präsent. Von Zürich aus werden die Schweizer Aktivitäten des Komplettanbieters für Ladelösungen künftig koordiniert und ausgebaut. Geschäftsführer der Compleo Charging Solutions Schweiz AG wird Felix Dony. Er bringt langjährige Erfahrung in der Energiebranche mit, speziell in der Geschäftsentwicklung.

Mit ihrer Innovationskraft setzt Compleo bereits seit zwölf Jahren Qualitätsstandards in Deutschland und Europa, diese möchte das Unternehmen auch verstärkt auf dem Schweizer Markt einführen. "Unsere neue Tochtergesellschaft wird von der Metropolregion Zürich aus den Markt der Schweiz bearbeiten. Mit unserem Know-how in Sachen Elektromobilität sowie unserem Lösungsportfolio für eine große Bandbreite an Kundenanforderungen werden wir vor allem qualitätsorientierte Kunden in der Schweiz überzeugen können," schätzt Georg Griesemann, Co-CEO von Compleo, die Aussichten des Greentech-Unternehmens aus Dortmund ein.

Bereits Anfang 2021 ist Compleo eine Vertriebskooperation im Segment Autohäuser eingegangen. Die Gründung einer eigenen Dependance ist daher ein weiterer logischer Schritt. Denn: Der Markt für professionelle Ladelösungen verspricht dort in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstumspotenzial. Der Anteil von Steckerfahrzeugen (d.h. reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride) bei den Neuzulassungen in der Schweiz nimmt rasant Fahrt auf. In 2020 waren 14,3% der Neuzulassungen Steckerfahrzeuge. Dieser positive Trend verstärkt sich in 2021. Bis Ende Oktober des laufenden Jahres lag der Anteil der Steckerfahrzeuge bereits bei 20,5%. Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladestationen in der Schweiz hat laut dem Bundesamt für Energie in den vergangenen 12 Monaten um 27% zugenommen. Ende November 2021 verzeichnete die Schweiz damit 6.479 öffentlich zugängliche Ladestationen. Der konsequente Ausbau von Ladeinfrastruktur ist auch in der Schweiz ein zentraler Faktor, der das weitere Wachstum der E-Mobility in Zukunft ermöglichen wird.

Die Leitung der Tochtergesellschaft in Zürich übernimmt Felix Dony. Seit 2017 befasst sich Felix Dony mit dem Thema E-Mobilität und Ladelösungen für den Schweizer Energieversorger Alpiq. In dieser Funktion sammelte Dony umfassende Erfahrungen zu den Kundenbedürfnissen im Bereich E-Mobility in der Schweiz. "Nachhaltigkeitsüberlegungen, eine mittlerweile gute Auswahl von attraktiven Fahrzeugmodellen und sich stets verbessernde Lademöglichkeiten - diese Faktoren geben für immer mehr Menschen in der Schweiz den Ausschlag, in Zukunft auf Elektromobilität zu setzen," weiß Felix Dony und bringt damit das zukünftige Potenzial von E-Mobilität und der dafür benötigten Infrastruktur auf den Punkt.

