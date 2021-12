Novartis geht den richtigen Weg. Der Pharma-Konzern will mit dem Erlös aus dem jüngsten Verkauf seines Roche-Anteils für 15 Milliarden US-Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Die Transaktion soll bis Ende 2023 vollzogen sein. Die Schweizer wollen damit "Investitionen in das Kerngeschäft mit der Rückgabe von Überschusskapital an die Aktionäre kombinieren".Auf der kommenden Generalversammlung am 4. März 2022 werde eine zusätzliche Rückkaufermächtigung in Höhe von 10 Milliarden Franken beantragt, um ...

