Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #36: Valneva springt, wir im Adventkalender, Ziel für Voquz Labs und Politiker-Frage Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #36 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute geht es um den Kurssprung von Valneva, Kursziel von Voquz Labs, Aufträge für Andritz, AT&S und Frequentis, "Statistikfuchs dra", wir im Adventkalender der CIRA, ein neuerlicher Weihachtssong von Della Torre & Maxian und ein Aufruf an Politiker. _Erwähnt werden: drajc im CIRA-Adventkalender: https://youtu.be/hcbjcBIR0Ug Christoph Boschan im Börsenradio: ...

