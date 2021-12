Weil die Feiertage vor der Tür stehen, wollten es Markus Miller und Richy wohl noch einmal wissen: Fast zwei Stunden frisches Futter für unsere Krypto-Community (EM) Dabei streifen die beiden wieder unzählige Themen - und beginnen mit einer vermeintlichen Panik rund um den Bitcoin, machen Zwischenstopps im heimlichen Krypto-Land Bulgarien und bei den hunderten Sparkassen in Deutschland, die nun in den Handel mit Kryptowährungen einsteigen wollen. Weiter führt sie ihre Reise in die Schweiz zu einer Zentralbank-Kryptowährung, nach Südamerika zu Blockchain.com und last but not least wieder in die EU, die angeblich anonyme Blockchain-Wallets verbieten will. Teilt euch das Video über die Feiertage ein und kommt gut ins neue Jahr!