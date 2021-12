Die Überprüfung der digitalen Identität und damit die Abwehr von Betrugsversuchen ist für Unternehmen von erheblicher Bedeutung. Mit TeleSign strebt nun ein Pionier in diesem Segment an die Börse. Das Unternehmen will dazu mit einer Mantelgesellschaft fusionieren und fast eine halbe Milliarde Dollar Kapital einsammeln.Die Software-Lösungen von TeleSign adressieren die Felder Sicherheit, Authentifizierung, Betrugserkennung, Compliance und Reputationsbewertung. Zu den Kunden des Unternehmens gehören ...

