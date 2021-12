Linz (www.anleihencheck.de) - Überraschend hat gestern die EZB bekannt gegeben, dass das PEPP Anleiheprogramm im März ausläuft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Kaufprogramm APP solle im Gegenzug von 20 auf 40 Mrd. EUR monatlich erhöht werden. Aber ab Juli würden diese Käufe auf 30 Mrd. und ab Oktober auf 20 Mrd. pro Monat gesenkt. Der EUR/USD Kurs sei von 1,1285 bis auf 1,1359 gestiegen, obwohl die US-Notenbank einen rascheren Ausstieg aus den Anleihekäufen am Mittwoch bekannt gegeben habe. Aussichten: Der EUR/USD Abwärtstrend sei intakt - ein Ausbrechen über den Chartpunkt 1,1370 sei wenig wahrscheinlich. (17.12.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...