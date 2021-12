Linz (www.anleihencheck.de) - Die Geister, die ich rief?werde ich nicht mehr los. Dies müssen sich die Notenbanker der SNB denken, wenn sie die tiefen EUR/CHF Kurse betrachten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Angesichts Corona mit allen wirtschaftlichen Fragen sei ein sicherer Hafen gefragt. Trotz Minuszinsen von 0,75% fließe weiterhin Geld in den CHF. Entgegen der Marktmeinung sei die 1,05er Marke nicht verteidigt worden. Die Folge seien EUR/CHF Kurse bis 1,0376 gewesen. Gestern sei der Leitzinssatz mit -0,75% im Zuge der Notenbanksitzung belassen worden. Warum interveniere die Notenbank nicht? Verbal tue sie das. In den geldpolitischen Lagebeurteilungen weise sie darauf hin, dass sie bereit sei, bei Bedarf zu intervenieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...