Verkaufsdruck lässt vorbörslich nach. Die Anleger in den USA sind nach der gestrigen Umkehr zurückhaltender geworden, da der US500 am Freitag um den gestrigen Schlusskurs schwankt. Am Donnerstag konnte der marktbreite Index nicht nur das am Mittag neu erreichte Rekordniveau nicht halten, sondern schloss die Sitzung auch fast 1% tiefer. Die Tech-Aktien hatten am stärksten zu kämpfen, da aus Wachstumswerten in zyklische und defensive Titel umgeschichtet wurde - einerseits signalisieren die Zentralbanken ...

