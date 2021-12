Die Biokraftstoffe haben 2020 so viel Treibhausgase eingespart wie noch nie. Das geht aus Zahlen des Bundes hervor. Grund ist der wachsende Einsatz im Verkehr. Biokraftstoffe haben 2020 in Deutschland so viele Treibhausgase eingespart wie noch nie. Das geht aus dem neuen "Evaluations- und Erfahrungsbericht für das Jahr 2020" der Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft (BLE) hervor. Demnach haben sie im Schnitt 83 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als fossile Kraftstoffe. "Mit mehr ...

