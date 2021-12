Neckarsulm (ots) -Unter Lifestyle-Influencern sind sie bereits Trend: eine Box mit Rosen, die besonders lange halten. Die Rosen sind durch ein spezielles Konservierungsverfahren haltbar gemacht und somit ideal für den dekorativen Einsatz über mehrere Jahre. Pünktlich zum Weihnachtsfest gibt es das Trend-Geschenk jetzt bei Kaufland."Auch in unserem Blumen- und Pflanzensortiment setzen wir das ganze Jahr über auf Vielfalt. Zu besonderen Anlässen suchen unsere Kunden besondere Geschenkideen. Mit unseren Rosen-Boxen ist die Überraschung bei den Liebsten vorprogrammiert", so Moritz Josteit, Bereichsleiter Einkauf Blumen und Pflanzen.Die Rosen-Boxen gibt es bei Kaufland vor Feiertagen wie Weihnachten, Valentin, Ostern oder Muttertag in allen Filialen. Zur Auswahl stehen verschiedene Farben, eine Box mit vier Rosen kostet 24,99 Euro.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5102055