Gestern gab der Nasdaq Composite um 2,5 Prozent nach. Papiere wie Nvidia, Tesla, Apple verloren. Was ist da los? Und wie kommen Anleger durch die wohl jetzt anbrechenden unruhigen Börsenphasen?

Die Frage stellt sich, warum gestern am "Super Donnerstag" Wachstumswerte (Growth) wie Nvidia absackten. Die Vermutung liegt nahe, dass die Tech-Investoren sensibel auf die von den Notenbanken angekündigten höheren Zinssätze reagierten. Die Gewinne der Growth-Unternehmen, die erst weit in der Zukunft erwirtschaftet werden sollen, verlieren an Wert. Value-Werte hingegen können bereits auf kontinuierliche Gewinne in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bauen. Etablierte Value-Finanzwerte zum Beispiel können direkt von Leitzinserhöhungen profitieren.

Die Rücksetzer bei den Techs können als Zeichen für mehr Volatilität in den kommenden Monaten gedeutet werden. Immer mehr Analysten gehen von einer unruhigeren Marktphase aus.

Jürgen Hackenberg, Leiter Aktien Concentrated bei Union Investment, sieht Rücksetzer wie die am gestrigen "Super Donnerstag" als Chance für Anleger mit Ausdauer: "Die wesentlichen Treiber für die Kurse sind nach wie vor intakt: Megatrends wie die Digitalisierung, der Umstieg auf erneuerbare Energien und Elektromobilität zum Beispiel verschwinden ja nicht, sondern bieten zahlreichen Konzernen ein hohes Gewinnpotenzial und damit die Aussicht auf eine starke Aktienmarktperformance. Eine Korrekturphase kann bei einer sorgfältigen Aktienauswahl auch eine Gelegenheit zum Einstieg sein. Tatsache ist aber auch: Wie bei den meisten Trends werden auch hier ein paar Unternehmen auf der Strecke bleiben, weil sie sich nicht schnell genug anpassen können oder wollen", so Hackenberg.

Text: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0378331005,XC0009694271,US88160R1014