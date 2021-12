Unter anderem mag ich Dividendenaktien, weil so in regelmäßigen Abständen Geld auf meinem Konto eingeht. Und das geht mit dem Gefühl einher, dass ich dafür eigentlich gar nichts weiter tun muss. Außer, mich entspannt zurückzulehnen und auf die nächste Dividendenzahlung zu warten. Gerade in Zeiten von absoluten Niedrigzinsen ist dies natürlich sehr angenehm. Noch schöner ist es allerdings, wenn der Dividendenstrom möglichst von alleine immer weiter anwächst. Das kann nämlich passieren, wenn man vermehrt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...