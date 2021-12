MÜNCHEN, Deutschland / COLUMBUS, Ohio, USA (ots) -Die langjährige Führungskraft William H. Largent tritt als Chief Executive Office (CEO) zurück, um sich auf seine Rolle als Chairman of the Board of Directors zu konzentrieren. Er war 15 Jahre lang eine tragende Säule des Unternehmens und geht mit einem Rekordjahr im Rücken. 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielte Veeam in diesem Jahr und kann über 400 000 Kunden vorweisen. Damit ist Veeam die Nummer 2 bezüglich des weltweiten Marktanteils (https://www.veeam.com/blog/outgrowing-competition-idc-tracker-h1-2021.html).Nachfolger und Mitglied des Board of Directors des Unternehmens wird Anand Eswaran. Er warPresident und Chief Operating Officer von RingCentral und Corporate Vice President von Microsoft. Bei RingCentral geht er mit einem Finanz-Ergebnis von 1,6 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Largent über seinen Nachfolger: "Ich freue mich, Anand als neuen CEO von Veeam begrüßen zu dürfen. (...) Jemanden mit Anands Erfahrung an Bord zu haben, wird uns in eine neue Ära des Erfolgs führen, während wir die Cloud weiter erschließen und die Möglichkeit eines zukünftigen Börsengangs für Veeam prüfen werden."Eswaran selbst fügt hinzu: "Veeam ist ein einzigartiges Unternehmen, das deutlich schneller wächst als der Markt. Ich freue mich, in einer aufregenden Zeit einem so talentierten Team beizutreten. (...) Veeam hat eine einzigartige Chance sich abzuheben, da wir im Zentrum des Daten-Ökosystems sitzen, mit dem robustesten Ransomware-Schutz und der Fähigkeit, Daten zu schützen - wo immer sie sich befinden mögen."Eswaran soll seine Erfahrung nun einbringen, um Veeam beim Erreichen eines weiteren Meilensteins, der nächsten 1 Milliarde US-Dollar in ARR und darüber hinaus, anzuführen.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Veeam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160742/5102126