Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei den Senior Financials stellt sich das Bild etwas widersprüchlich dar, so die Analysten der Helaba.Während sich die ASW-Spreads im längerfristigen Zeitfenster noch immer leicht weiten würden, habe sich das Bild kurzfristig, so auch gestern, aufgehellt. Der ITRAXX habe mehr als einen Punkt nachgegeben, sodass die vielbeachtete 55-Tagelinie wieder in den Fokus rücke. Der Bankenindex des STOXX 600 habe gestern deutlicher zugelegt, letztendlich habe die zuletzt etablierte Seitwärtsphase aber weiterhin Bestand. ...

