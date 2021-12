Berlin (www.anleihencheck.de) - Die letzte richtige Handelswoche des Jahres 2021, bevor viele Marktteilnehmer in die Weihnachtspause gehen, hatte es noch einmal in sich, so Jan Gengel, CIIA, CEFA bei der Weberbank.Zahlreiche Notenbanken hätten die Weichen für die geldpolitische Ausrichtung des kommenden Jahres gestellt. Im Fokus hätten die beiden bedeutendsten Institute gestanden - die amerikanische Federal Reserve Bank (FED) und die Europäische Zentralbank (EZB). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...