Der Pariser Asset Manager Amiral Gestion hat bei S&T eine Schwellenüberschreitung gemeldet, und zwar wurde am 16. Dezember die 4 Prozent-Beteiligungsmarke überschritten, wie S&T veröffentlicht. Amiral Gestion hält für seine Kunden 220.719 Aktien der S&T AG. Amiral verwaltet 4 Milliarden Euro im Auftrag von institutionellen Anlegern, Privatbanken, Family Offices, Privatpersonen etc.. Das verwaltete Vermögen umfasst verschiedene dedizierte Verwaltungsmandate und Fonds sowie die acht Fonds des eigenen Sextant-Sortiments. Amiral Gestion setzt auf börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen in Frankreich und in ganz Europa.

