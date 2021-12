FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BOOHOO TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 135 (395) PENCE - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1840 (1825) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TUI PENCE PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'SELL' - BOFA CUTS BOOHOO TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 130 (300) PENCE - CITIGROUP RAISES QINETIQ TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 340 (370) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 230 (370) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 210 (420) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 11600 (11000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2280 (2275) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SEVERN TRENT TO 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 165 (430) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1246) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES DOMINO'S PIZZA TO 'BUY' (SELL) - LIBERUM RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 1000 (975) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 120 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BREEDON PRICE TARGET TO 100 (108) PENCE - 'NEUTRAL'



