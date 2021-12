Frankfurt am Main (ots) -



Der KfW-Verwaltungsrat hat Frau Melanie Kehr für weitere fünf Jahre bis zum 31. August 2027 zum Vorstandsmitglied der KfW bestellt. Dies erklärten der Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates, Herr Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, und der Stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 16. Dezember 2021.



Melanie Kehr (47) wurde erstmals zum 1. März 2019 in den Vorstand der KfW Bankengruppe berufen. Sie verantwortet im Konzern insbesondere die Informationstechnologie und das Transaktionsmanagement sowie Zentrale Services. Frau Kehr hat in den vergangenen Jahren die KfW-IT stabil aufgestellt - eine entscheidende Grundlage für das Fördergeschäft. Speziell initiierte sie die agile Transformation der KfW aus der IT heraus, die ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Umsetzung der Corona-Hilfsprogramme 2020 war.



